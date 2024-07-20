Мэр Краснодара приехал к протестующим из-за отключения света. Видео

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Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на улицу Краеведа Соловьева на северо-востоке города, где жители перекрыли дорогу из-за отключения света и воды после аварии на электросетях.

Он сообщил, что аварию устраняют, тянут новый электрокабель. К домам в этом районе подвозят техническую и питьевую воду. Наумов пообещал, что не уедет от жителей, пока в их дома не вернут электричество. «Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал он местным жителям.

В последние недели на юге России из-за аномальной жары происходят отключения энергии. 16 июля из-за сбоя в работе Ростовской АЭС без света осталась часть жителей в семи регионах.