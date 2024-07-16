Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах

На Ростовской АЭС отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, это привело к проблемам с электричеством в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Крыму

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16 июля на Ростовской АЭС отключился первый энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе. Из-за этого ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в энергосистеме Юга России. Около 17:00 мск Минэнерго заявило, что объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт.

Какие регионы столкнулись с ограничениями электроэнергии

Ростовская область. В Ростове-на-Дону в зону временного отключения электроэнергии попали Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. По состоянию на 20:30 в западной части города приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются и в Таганроге. Там его восстановили в большей части районов, но в некоторых еще работают энергетики, рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

В Ростове-на-Дону в зону временного отключения электроэнергии попали Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. По состоянию на 20:30 в западной части города приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются и в Таганроге. Там его восстановили в большей части районов, но в некоторых еще работают энергетики, рассказал глава администрации города Андрей Фатеев. Краснодарский край. «Россети Кубань» сообщили о временном ограничении электроснабжения части потребителей Краснодара и пригорода. По данным властей, они затронули около 40% энергосистемы города. Из-за проблем с электричеством в городе не работали около 150 светофоров, большинство из них уже вернули в рабочий режим. Локальные ограничения подачи электроэнергии коснулись и города Сочи.

«Россети Кубань» сообщили о временном ограничении электроснабжения части потребителей Краснодара и пригорода. По данным властей, они затронули около 40% энергосистемы города. Из-за проблем с электричеством в городе не работали около 150 светофоров, большинство из них уже вернули в рабочий режим. Локальные ограничения подачи электроэнергии коснулись и города Сочи. Ставропольский край. В регионе временно ограничили потребление на 140 МВт, отключения уже произошли «в нескольких территориях», сообщил губернатор Владимир Владимиров. Частично обесточены оказались потребители в Пятигорске, поселках Горячеводский, Энергетик и Свободы, селе Винсады. «Понижение мощности по городу до 10 МВт. <...> На сегодняшнюю ночь планируем, по обстоятельствам, отключение уличного освещения, точно сохраним уличное освещение на проспектах Кирова и Калинина», — сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

В регионе временно ограничили потребление на 140 МВт, отключения уже произошли «в нескольких территориях», сообщил губернатор Владимир Владимиров. Частично обесточены оказались потребители в Пятигорске, поселках Горячеводский, Энергетик и Свободы, селе Винсады. «Понижение мощности по городу до 10 МВт. <...> На сегодняшнюю ночь планируем, по обстоятельствам, отключение уличного освещения, точно сохраним уличное освещение на проспектах Кирова и Калинина», — сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Кабардино-Балкария. Временные отключения электричества затронули частично столицу региона — Нальчик, а также некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов, рассказал глава республики Казбек Коков.