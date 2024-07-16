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Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах

Населенные пункты в Дагестане и Кабардино-Балкарии оказались частично обесточены
На Ростовской АЭС отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, это привело к проблемам с электричеством в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Крыму
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

16 июля на Ростовской АЭС отключился первый энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе. Из-за этого ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в энергосистеме Юга России. Около 17:00 мск Минэнерго заявило, что объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт.

Какие регионы столкнулись с ограничениями электроэнергии

  • Ростовская область. В Ростове-на-Дону в зону временного отключения электроэнергии попали Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. По состоянию на 20:30 в западной части города приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются и в Таганроге. Там его восстановили в большей части районов, но в некоторых еще работают энергетики, рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.
  • Краснодарский край. «Россети Кубань» сообщили о временном ограничении электроснабжения части потребителей Краснодара и пригорода. По данным властей, они затронули около 40% энергосистемы города. Из-за проблем с электричеством в городе не работали около 150 светофоров, большинство из них уже вернули в рабочий режим. Локальные ограничения подачи электроэнергии коснулись и города Сочи.
  • Ставропольский край. В регионе временно ограничили потребление на 140 МВт, отключения уже произошли «в нескольких территориях», сообщил губернатор Владимир Владимиров. Частично обесточены оказались потребители в Пятигорске, поселках Горячеводский, Энергетик и Свободы, селе Винсады. «Понижение мощности по городу до 10 МВт. <...> На сегодняшнюю ночь планируем, по обстоятельствам, отключение уличного освещения, точно сохраним уличное освещение на проспектах Кирова и Калинина», — сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
  • Кабардино-Балкария. Временные отключения электричества затронули частично столицу региона — Нальчик, а также некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов, рассказал глава республики Казбек Коков.

На Ростовской АЭС из-за неполадок отключился энергоблок
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

  • Дагестан. Временные графики частичного ограничения потребления введены в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте и ряде районов, сообщило минэнерго республики.
  • Карачаево-Черкесия. Глава республики Рашид Темрезов написал в телеграм-канале, что проблемы с электричеством затронули регион, не уточнив конкретные районы.
  • Крым и Севастополь. В Севастополе ввели график временных отключений электроэнергии из-за аномально высоких температур для «ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма», сообщили власти. «Мы получаем дополнительную энергию с материка через энергомост. Так как нам снизили подачу электроэнергии на 40 МВт, то нам тоже, соответственно, приходится вводить ограничения», — рассказал губернатор Михаил Развожаев. Власти Крыма сообщили, что из-за аномальных температур возможны кратковременные перебои со светом в ряде населенных пунктов.
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Нальчик Сочи Пятигорск Кабардино-Балкария Ставропольский край Ростовская АЭС Ростов-на-Дону энергетика электричество
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