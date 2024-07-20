ТАСС узнал об увольнении замглавы МЧС

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Алексей Серко написал рапорт об увольнении по собственному желанию, в настоящее время он освобожден от должности, рассказал источник ТАСС. Эту должность Серко занимал с 2018 года

Алексей Серко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Статс-секретарь — замминистра МЧС генерал-лейтенант Алексей Серко написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра МЧС летом 2018 года. В министерстве он курировал законотворческую деятельность и взаимодействие с органами власти. По словам собеседника ТАСС, его уже освободили от должности. Кто может занять вакантное место, источник не уточнил.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС России.

В МЧС остаются вакантными две должности замглавы, в том числе должность первого заместителя министра. Бывший на этой должности генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян был уволен в марте указом президента Владимира Путина.

Чуприян проработал в министерстве около 20 лет. Его назначили заместителем министра в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра. В сентябре 2021 года в качестве врио возглавил ведомство после гибели тогдашнего министра Евгения Зиничева (это произошло во время учений в Норильске, он пытался спасти человека). В мае 2022-го главой МЧС был назначен Александр Куренков, прежде служивший в ФСО и, по данным источников РБК, работавший адъютантом Путина.