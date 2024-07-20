ТАСС узнал об увольнении замглавы МЧС
Статс-секретарь — замминистра МЧС генерал-лейтенант Алексей Серко написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра МЧС летом 2018 года. В министерстве он курировал законотворческую деятельность и взаимодействие с органами власти. По словам собеседника ТАСС, его уже освободили от должности. Кто может занять вакантное место, источник не уточнил.
РБК направил запрос в пресс-службу МЧС России.
В МЧС остаются вакантными две должности замглавы, в том числе должность первого заместителя министра. Бывший на этой должности генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян был уволен в марте указом президента Владимира Путина.
Чуприян проработал в министерстве около 20 лет. Его назначили заместителем министра в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра. В сентябре 2021 года в качестве врио возглавил ведомство после гибели тогдашнего министра Евгения Зиничева (это произошло во время учений в Норильске, он пытался спасти человека). В мае 2022-го главой МЧС был назначен Александр Куренков, прежде служивший в ФСО и, по данным источников РБК, работавший адъютантом Путина.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации