Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна

Чуприян работал в министерстве с 2006 года, а в спасательных структурах — с конца 1970-х. После гибели министра Зиничева в 2021-м восемь месяцев был врио главы ведомства, пока Путин не назначил на этот пост Александра Куренкова

Александр Чуприян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, документ размещен на портале правовой информации.

Чуприян проработал в министерстве около 20 лет. Его назначили заместителем министра в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра. В сентябре 2021 года в качестве врио возглавил ведомство после гибели тогдашнего министра Евгения Зиничева (это произошло во время учений в Норильске, он пытался спасти человека). В мае 2022-го главой МЧС был назначен Александр Куренков, ранее не связанный с ведомством.

В феврале о грядущей отставке Чуприяна сообщили источники РБК. Они рассказали, что о своем уходе после ежегодного отпуска замминистра заявил во время селекторного совещания. В марте у Чуприяна заканчивался контракт, и один из собеседников РБК указал, что Куренков еще в начале этого года сообщил заму, что продлевать его не будет.

Собеседники РБК говорили, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», начатая Зиничевым. Она подразумевала преобразование отряда в структуру, которая помимо госзадания могла бы оказывать коммерческие услуги. В интервью РБК в декабре 2021 года Чуприян назвал реформирование «Центроспаса» «подрывом духа спасателей».

Возглавив МЧС, Чуприян отменил указ о ликвидации отряда. Однако в феврале источники РБК сообщили, что ведомство приняло решение продолжить реформу.

До прихода в министерство Чуприян был руководителем Северо-Западного регионального центра МЧС и Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. Прежде чем получить руководящие должности, работал пожарным с конца 1970-х годов.

Основным кандидатом на должность первого замминистра источник РБК называл советника главы ведомства Даниила Мартынова. В 2000-х он служил в Центре специального назначения ФСБ — группе «Альфа» и принимал участие в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012 году отвечал за безопасность главы республики Рамзана Кадырова, а в 2013-м был назначен его помощником по силовому блоку. В 2017 году Мартынов занял должность замначальника чеченского управления Росгвардии.