Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 16:18
Папу римского госпитализировали Общество, 20:50
Выписку Берлускони из больницы отложили Политика, 20:45
ЦБ перечислил дополнительные варианты разблокировки активов инвесторов Инвестиции, 20:40
Неймар проиграл за час €1 млн на ставках во время прямого эфира Спорт, 20:34
Нетаньяху рекомендовал министрам не комментировать слова Байдена Политика, 20:29
Карл III прибыл с первым визитом в Германию вместо Франции Политика, 20:26
В ООН заявили о готовности Гутерриша встретиться с Лавровым в апреле Политика, 20:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дзюба фразой «все только начинается» отреагировал на награду РПЛ Спорт, 19:57
Фондовые индексы США выросли на ослаблении опасений банковского кризиса Инвестиции, 19:53
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 19:44
Приют «Хвостатое счастье» собрал более ₽1 млн донатами в соцсети ЯRUS Пресс-релиз, 19:37
Ушедший в ПЦУ архимандрит стал наместником Киево-Печерской лавры Общество, 19:36
Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна Политика, 19:32
Внешний долг России за год сократился на 21% Экономика, 19:28
Политика ,  
0 

Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна

Президент Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна
Чуприян работал в министерстве с 2006 года, а в спасательных структурах — с конца 1970-х. После гибели министра Зиничева в 2021-м восемь месяцев был врио главы ведомства, пока Путин не назначил на этот пост Александра Куренкова
Александр Чуприян
Александр Чуприян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, документ размещен на портале правовой информации.

Чуприян проработал в министерстве около 20 лет. Его назначили заместителем министра в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра. В сентябре 2021 года в качестве врио возглавил ведомство после гибели тогдашнего министра Евгения Зиничева (это произошло во время учений в Норильске, он пытался спасти человека). В мае 2022-го главой МЧС был назначен Александр Куренков, ранее не связанный с ведомством.

В феврале о грядущей отставке Чуприяна сообщили источники РБК. Они рассказали, что о своем уходе после ежегодного отпуска замминистра заявил во время селекторного совещания. В марте у Чуприяна заканчивался контракт, и один из собеседников РБК указал, что Куренков еще в начале этого года сообщил заму, что продлевать его не будет.

Собеседники РБК говорили, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», начатая Зиничевым. Она подразумевала преобразование отряда в структуру, которая помимо госзадания могла бы оказывать коммерческие услуги. В интервью РБК в декабре 2021 года Чуприян назвал реформирование «Центроспаса» «подрывом духа спасателей».

Возглавив МЧС, Чуприян отменил указ о ликвидации отряда. Однако в феврале источники РБК сообщили, что ведомство приняло решение продолжить реформу.

До прихода в министерство Чуприян был руководителем Северо-Западного регионального центра МЧС и Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. Прежде чем получить руководящие должности, работал пожарным с конца 1970-х годов.

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Когда в России завершится перестройка цепей поставок
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера

Основным кандидатом на должность первого замминистра источник РБК называл советника главы ведомства Даниила Мартынова. В 2000-х он служил в Центре специального назначения ФСБ — группе «Альфа» и принимал участие в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012 году отвечал за безопасность главы республики Рамзана Кадырова, а в 2013-м был назначен его помощником по силовому блоку. В 2017 году Мартынов занял должность замначальника чеченского управления Росгвардии.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Чуприян МЧС увольнение Владимир Путин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter