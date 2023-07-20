В Тамбовской области у мигранта из Индии нашли холероподобного возбудителя

В Тамбовской области индуса госпитализировали с подозрением на холеру

Гражданин Индии, у которого нашли холероподобного вибриона, проживал в гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово. Там проводятся противоэпидемические мероприятия, заболевшего госпитализировали

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Тамбовской области гражданина Индии госпитализировали с подозрением на холеру, сообщает правительство региона в телеграм-канале.

«В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель», — сказано в сообщении.

В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово (около 30 км к востоку от Тамбова) проводятся «противоэпидемические мероприятия». Выясняется круг контактов заболевшего, проводятся медосмотры и анализы, антибиотикопрофилактика и дезинфекция.

Холера — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион. Самые комфортные для него условия обитания — в озерах и реках, поэтому часто инфицирование происходит через зараженную воду. Среди симптомов — диарея, рвота, боль в животе, слабость, лихорадка; у больных может развиться обезвоживание. Заболевание лечат антибиотиками. Возможны летальные исходы. В мире было несколько эпидемий холеры, которая распространилась из Индии. Например, России это заболевание серьезно коснулось в середине XIX века. На данный момент эпидемии холеры могут возникать в странах Африки, Азии, Латинской Америки.

В феврале ВОЗ сообщила, что глобальный риск распространения холеры стал выше, заболевание в период с декабря выявили в 20 странах, во многих случаях летальность оказалась больше, чем была прежде. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что риски распространения холеры в стране минимальны, но они есть.

В июне об обнаружении холероподобных вибрионов в воде сообщили в Николаевской области Украины. В начале июня подобную микрофлору нашли в реке в Ростове-на-Дону, но случай назвали типичным.

Как отмечали в разговоре с РБК микробиологи Александр Шестопалов и Ольга Белых, для того чтобы судить об опасности холероподобных вибрионов, нужны дополнительные исследования, а не только изучение их через микроскоп.