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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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В Николаевской области в воде обнаружили холероподобные вибрионы

Украинский Минздрав: в Николаевской области в воде обнаружены холероподобные вибрионы
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

В Николаевской области по состоянию на 18 июня в водоемах не выявлено холерного вибриона (возбудитель холеры), но обнаружены холероподобные вибрионы, что говорит о возможном наличии холерного вибриона в воде, сообщили в региональном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сообщение касается результатов обследований воды в регионах, затопленных после обрушения Каховской ГЭС.

В частности, холероподобные вибрионы обнаружены в реке Ингулец в городе Снигиревка и на одном из пляжей Николаева. Уровень лактозоположительных кишечных палочек в реке Ингулец составил 240 млн единиц, в Днепро-Бугском лимане (пресноводном заливе в северной части Черного моря) — до 13 тыс. единиц при максимально допустимом уровне 5 тыс. единиц.

В реке Ингулец нормам также не соответствует содержание в воде кислорода, хлоридов и железа, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака. Нефтепродукты и пестициды в пробах отсутствуют.

В центре контроля и профилактики болезней рекомендовали местным жителям не пить речную воду, не купаться в водоемах, не употреблять речную рыбу, в том числе вяленую, слабосоленую и копченую, а в случае возникновения симптомов острой кишечной инфекции срочно обращаться к врачу.

В начале июня в Минздраве Украины предупредили, что после прорыва дамбы Каховской ГЭС и последующего затопления в открытых водоемах и колодцах могут оказаться химикаты и возбудители инфекционных болезней с кладбищ и свалок. В ведомстве призвали не пить водопроводную воду, а запастись привозной или бутилированной.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

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Теги
холера Николаевская область Каховская ГЭС Украина
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