В реке в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору

Вид на реку Темерник (Фото: Wikimedia Commons)

В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении управления. Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора и институт «Микроб» проводят углубленные исследования выявленной микрофлоры.

Власти ввели запрет на купание, ловлю рыбы, использование воды для хозяйственных нужд в Темернике, а также в Ростовском море и Северном водохранилище до завершения полного комплекса лабораторных исследований.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, а общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают «среднемноголетних значений».

Холероподобные бактерии вызывают кишечные инфекции, которые, в свою очередь, могут вызвать понос, гастроэнтерит (воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, сопровождаемое рвотой, диареей и внутренними болями) и эшерихиоз (вызывается кишечной палочкой и сопровождается диареей, слабостью, головокружением).