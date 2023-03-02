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Попова оценила риск распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: в России есть минимальный риск распространения холеры

В России сохраняется риск распространения холеры, но он минимален, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

«В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить», — сказала она.

В конце февраля Всемирная организация здравоохранения предупредила, что риску заразиться холерой подвержены более 1 млрд жителей 43 стран. Вспышки холеры зарегистрировали в 22 странах в пяти из шести регионов, в которых работает организация.

Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. По данным ВОЗ, у большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента.

Ситуация с распространением холеры улучшалась в течение нескольких лет, но в 2022 году резко усугубилась, сказал руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза. Распространению заболевания, по его словам, способствуют отсутствие санитарии и доступа к питьевой воде, нищета, стихийные бедствия, конфликты и последствия изменения климата.

За последние два века было зарегистрировано семь разных пандемий холеры. Считается, что седьмая из них продолжается до сих пор. Пандемия началась в 1961 году. В конце 1990-х заболеваемость холерой в мире существенно снизилась, однако заболевание по прежнему распространено в азиатских и африканских странах.

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Теги
холера Роспотребнадзор Анна Попова
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