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Суд прекратил дело Хованского за истечением срока давности

Дело об оправдании терроризма против Юрия Хованского прекращено. В 2021 году он полгода провел в СИЗО, а затем меру пресечения заменили на запрет определенных действий
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Юрий Хованский (Фото: SPbGS / Telegram)

Второй Западный окружной военный суд прекратил дело об оправдании терроризма в отношении блогера Юрия Хованского за истечением срока давности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Хованского по ч. 1 ст. 205.2 УК в начале июня. Ранее сообщалось, что его обвиняли по ст. 205.2 УК в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. Адвокат Хованского Александр Передрук пояснил, что квалификацию преступления изменили — произошла смена тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести.

Показания на блогера Хованского дали «Андрей УгРо» и выпускник вуза МВД
Общество
Юрий Хованский (справа)

Дело против Хованского было заведено из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост». По версии следователей, в 2020 году в интернете появился ролик, в котором блогер на одном из стримов поет песню, оправдывающую терроризм и содержащую публичные призывы к нему. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Хованский принес извинения, заявив: «Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было». Однако Хованский и его защита настаивали, что песню блогер исполнил один раз — на одном из стримов в 2012 году, когда статьи, по которой его судили, еще не существовало в российском законодательстве.

Позднее, как узнал РБК из материалов дела, показания против Хованского дали трое петербуржцев, двое из них ранее могли работать в полиции. В 2018 году они якобы случайно услышали песню с одобрением теракта на Дубровке из смартфонов незнакомых людей, а в апреле 2021 года наткнулись на трек в интернете и пожаловались в центр «Э» МВД. При этом протоколы свидетелей наполовину состояли из одинаковых фраз и абзацев.

Хованский находился в СИЗО с июня по декабрь 2021 года, тогда блогеру заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Находясь в изоляторе, Хованский написал открытое письмо, в котором сообщил о давлении со стороны следователей и указал, что происходящее с ним «никак не попадает под определение законности».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Хованский уголовное дело оправдание терроризма «Норд-Ост»
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