Хованскому вменили статью, по которой истек срок давности

Столичный суд зарегистрировал дело против Юрия Хованского по ч.1 ст. 205.2 УК России (оправдание терроризма). Ранее блогера обвиняли по 205.2 УК России — помимо оправдания терроризма ему вменяли призывы к его осуществлению

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Москве 2-й Западный окружной военный суд 4 июля зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Хованского по ч.1 ст. 205.2 УК России (оправдание терроризма), внимание на это обратил правозащитник Павел Чиков.

Ранее сообщалось, что блогер обвиняется по ст. 205.2 УК в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Материалы дела 4 июля были переданы судье Александру Нассухе. Уголовное дело в отношении Хованского рассматривает коллегия из трех федеральных судей.

Адвокат блогера Александр Передрук сообщил ТАСС, что квалификация преступления изменена — произошла смена тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести. Так, так по ч. 1 ст. 205.2 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы (по части второй — до семи лет).

«Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — подчеркнул адвокат.

На YouTube блогера Юрия Хованского подписаны более 4,45 млн человек. Его задержали в июне 2021 года по обвинению оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 году.

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Ранее РБК писал, что показания на блогера дали три человека, которые услышали эту песню из телефонов незнакомых людей. Двое из них могли ранее работать оперативниками.

В тексте песни оправдывался теракт на мюзикле «Норд-Ост» 23 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке, когда террористы взяли в заложники более 900 человек зрителей, в том числе детей. Через три дня театр штурмовали. В результате действий боевиков и штурма театрального центра погибли около 130 человек.

Хованский признал вину в исполнении песни и частично — в оправдании терроризма. По данной статье ему грозило до семи лет тюрьмы.

После задержания Хованского поместили в СИЗО, однако в декабре 2021 года блогера выпустили из изолятора, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Хованский извинился за свой поступок, но указал на то, что исполнил песню в 2012 году, тогда как статью, по которой его обвиняют, ввели только в 2016 году. Сторона защиты отмечает, что по статье, инкриминируемой блогеру, истек срок давности.