Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Кадыров сообщил о возвращении военных после взятия под контроль ЛНР Политика, 01:34
Хованскому вменили статью, по которой истек срок давности Общество, 01:15
Netflix снимет спин-офф «Очень странных дел» и новую «Тетрадь смерти» Технологии и медиа, 00:47
BBC узнал, что Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра Политика, 00:26
Криштиану Роналду и суперклубы. Кто хочет заполучить легенду футбола Спорт, 00:15
В «Авито» сообщили о снижении цен на аренду жилья в Москве на 19% Недвижимость, 00:01
Женщины от 40 лет родили рекордное с 1990-го число детей Экономика, 00:00
В ООН заявили, что еще 13 млн человек столкнутся с голодом в 2022 году Политика, 06 июл, 23:55
WhatsApp снова грозит штраф за отказ локализовать данные в России Технологии и медиа, 06 июл, 23:50
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 06 июл, 23:33
Джонсон ответил отказом призвавшим его к отставке министрам Политика, 06 июл, 23:28
Задержанного вратаря сборной России выписали из госпиталя Минобороны Спорт, 06 июл, 23:20
WSJ узнала о регистрации компании в США иноагентом для помощи Абрамовичу Политика, 06 июл, 23:10
«Марсель» покинул рекордсмен клуба по количеству матчей Манданда Спорт, 06 июл, 23:01
Общество ,  
0 

Хованскому вменили статью, по которой истек срок давности

Столичный суд зарегистрировал дело против Юрия Хованского по ч.1 ст. 205.2 УК России (оправдание терроризма). Ранее блогера обвиняли по 205.2 УК России — помимо оправдания терроризма ему вменяли призывы к его осуществлению
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Москве 2-й Западный окружной военный суд 4 июля зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Хованского по ч.1 ст. 205.2 УК России (оправдание терроризма), внимание на это обратил правозащитник Павел Чиков.

Ранее сообщалось, что блогер обвиняется по ст. 205.2 УК в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Материалы дела 4 июля были переданы судье Александру Нассухе. Уголовное дело в отношении Хованского рассматривает коллегия из трех федеральных судей.

Адвокат блогера Александр Передрук сообщил ТАСС, что квалификация преступления изменена — произошла смена тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести. Так, так по ч. 1 ст. 205.2 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы (по части второй — до семи лет).

«Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — подчеркнул адвокат.

На YouTube блогера Юрия Хованского подписаны более 4,45 млн человек. Его задержали в июне 2021 года по обвинению оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 году.

На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Замороженный экспорт: какие страны рискуют остаться без российской рыбы
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи

Ранее РБК писал, что показания на блогера дали три человека, которые услышали эту песню из телефонов незнакомых людей. Двое из них могли ранее работать оперативниками.

В тексте песни оправдывался теракт на мюзикле «Норд-Ост» 23 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке, когда террористы взяли в заложники более 900 человек зрителей, в том числе детей. Через три дня театр штурмовали. В результате действий боевиков и штурма театрального центра погибли около 130 человек.

Хованский признал вину в исполнении песни и частично — в оправдании терроризма. По данной статье ему грозило до семи лет тюрьмы.

После задержания Хованского поместили в СИЗО, однако в декабре 2021 года блогера выпустили из изолятора, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Хованский извинился за свой поступок, но указал на то, что исполнил песню в 2012 году, тогда как статью, по которой его обвиняют, ввели только в 2016 году. Сторона защиты отмечает, что по статье, инкриминируемой блогеру, истек срок давности.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Москва суд уголовное дело Юрий Хованский
Материалы по теме
Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом
Общество
Показания на блогера Хованского дали «Андрей УгРо» и выпускник вуза МВД
Общество
Суд продлил запрет на определенные действия блогеру Хованскому
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter