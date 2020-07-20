Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 13:09
Всё под контролем: как гаджеты помогают нам следить за здоровьем Индустрия 4.0, 15:00  Путин предложил депутату от ЛДПР заменить Фургала в Хабаровском крае Политика, 14:57 Адвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора Общество, 14:57 Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки Общество, 14:50 Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе Общество, 14:48 Россия предложила отказаться от хакерских атак на здравоохранение Общество, 14:47 Mastercard выпустит криптовалютную карту для Wirex Крипто, 14:34 В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard Общество, 14:34 В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на COVID-19 Общество, 14:25 В Москве упростили правила парковки для владельцев резидентных разрешений Общество, 14:19 Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год Общество, 14:18 У Белоруссии впервые за 12 лет появился посол в США Политика, 14:11 Новые акции на СПб бирже: Volkswagen, Daimler, Metro, аdidas и другие Инвестиции, 14:09 В элитном доме ПИК в Москве за долги отключили горячую воду Бизнес, 14:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия предложила отказаться от хакерских атак на здравоохранение

В Москве считают необходимым закрепить за государствами обязательство не нападать на медицинские объекты и критическую информационную инфраструктуру
Фото: Panoramic / ZUMA / ТАСС
Фото: Panoramic / ZUMA / ТАСС

В условиях пандемии Россия считает крайне важным обеспечить защиту информационно-коммуникационных технологий в области здравоохранения. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июля
Общество

За всеми государствами должно быть закреплено обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах, — предложил дипломат.

Крутских также прокомментировал сообщения представителей зарубежных спецслужб, которые утверждали, что российские и китайские хакеры якобы пытаются похитить в лабораториях информацию о вакцине от коронавируса.

Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID
Политика
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

«Кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением. Любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными», — отметил директор департамента.

На прошлой неделе о причастности российских разведывательных ведомств к хакерской атаке, чтобы украсть данные о разработке вакцины, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его словам, целью такой атаки была либо подрывная работа, либо получение выгоды от научно-исследовательской деятельности. Со схожими заявлениями выступили также Агентство национальной безопасности США и канадский Cyber Center.

В Кремле эти утверждения назвали голословными. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не имеет никакого отношения к попыткам украсть данные фармкомпаний. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си, что не верит в обвинения и «в этой истории нет никакого смысла». Он объяснил, что российская «Р-Фарм» уже заключила контраст с британской AstraZeneca на производство в России разрабатываемой в Оксфордском университете вакцины, если та окажется эффективной.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Артем Филипенок
Теги: вакцина, хакеры
Материалы по теме
Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID
Политика
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter