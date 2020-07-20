Россия предложила отказаться от хакерских атак на здравоохранение

В Москве считают необходимым закрепить за государствами обязательство не нападать на медицинские объекты и критическую информационную инфраструктуру

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В условиях пандемии Россия считает крайне важным обеспечить защиту информационно-коммуникационных технологий в области здравоохранения. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

За всеми государствами должно быть закреплено обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах, — предложил дипломат.

Крутских также прокомментировал сообщения представителей зарубежных спецслужб, которые утверждали, что российские и китайские хакеры якобы пытаются похитить в лабораториях информацию о вакцине от коронавируса.