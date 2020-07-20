Россияне за последние три года стали меньше доверять науке

Во ВЦИОМе результаты социологического опроса связали с пандемией, которую ученым не удалось предотвратить

Фото: Marko Djurica / Reuters

Уровень абсолютного доверия к представителям ученых профессий у россиян за последние три года сократился втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

Если в 2017 году 39% опрошенных заявили, что полностью доверяют исследователям, то в этом году показатель снизился до 12%. 63 против 40% респондентов три года назад заявили, что скорее доверяют. Лишь 16% заявили, что доверия к представителям этого сообщества у них нет.

49% опрошенных считают, что ученые знают истину, 51% — что большинство из них скрывают правду. Доля уверенных, что представители науки заблуждаются или не знают истину, за последние два года снизилась с 41 до 29%.