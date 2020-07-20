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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне за последние три года стали меньше доверять науке

Во ВЦИОМе результаты социологического опроса связали с пандемией, которую ученым не удалось предотвратить
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Уровень абсолютного доверия к представителям ученых профессий у россиян за последние три года сократился втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

Если в 2017 году 39% опрошенных заявили, что полностью доверяют исследователям, то в этом году показатель снизился до 12%. 63 против 40% респондентов три года назад заявили, что скорее доверяют. Лишь 16% заявили, что доверия к представителям этого сообщества у них нет.

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49% опрошенных считают, что ученые знают истину, 51% — что большинство из них скрывают правду. Доля уверенных, что представители науки заблуждаются или не знают истину, за последние два года снизилась с 41 до 29%.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комментируя результаты опроса, руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов заявил, что в глазах многих ученые «в одночасье превратились из респектабельных интеллектуалов если не в виновников пандемии, то по крайней мере в людей, от которых многое зависело для ее предотвращения».

«Не важно, что только часть из них (медики, биологи) имеют реальное отношение к вопросу. Доверять ученым сегодня готовы, но ограниченно», — пояснил социолог.

Опрос ВЦИОМа проводился 6 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: ВЦИОМ, коронавирус, наука
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