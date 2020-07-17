«Норникель» направит еще 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Компания «Норильский никель» заявила о разработке второго пакета мер поддержки сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 млрд руб. до конца года», — отмечается в сообщении. Таким образом, уточняет «Норникель», всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году компания потратит более 20 млрд руб.

Новые меры должны помочь компании подготовиться к возможному «неконтролируемому всплеску заболеваемости» и негативному сценарию развития событий. Они предусматривают обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, предприятиям малого и среднего бизнеса.

По утверждению «Норникеля», пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на работу компании. «Тем не менее эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия «Норникеля» (в частности, в Норильске) становится напряженной», — уточняется в сообщении.