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«Норникель» направит еще 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Норникель GMKN ₽18 330 +1,2% Купить
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Компания «Норильский никель» заявила о разработке второго пакета мер поддержки сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 млрд руб. до конца года», — отмечается в сообщении. Таким образом, уточняет «Норникель», всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году компания потратит более 20 млрд руб.

«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новые меры должны помочь компании подготовиться к возможному «неконтролируемому всплеску заболеваемости» и негативному сценарию развития событий. Они предусматривают обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, предприятиям малого и среднего бизнеса.

По утверждению «Норникеля», пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на работу компании. «Тем не менее эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия «Норникеля» (в частности, в Норильске) становится напряженной», — уточняется в сообщении.

Потанин объявил о выделении ₽1 млрд на поддержку НКО из-за коронавируса
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Владимир Потанин

В конце марта крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин пожертвовал в свой благотворительный фонд 1 млрд руб. на помощь некоммерческим организациям в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Потанин отмечал, что к кризису «Норникель» подошел с «достаточным запасом прочности» и способен обеспечить максимальную защиту своих работников и всех жителей городов, где находятся его предприятия.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Красноярском крае зафиксированы 11 149 случаев заражения коронавирусом. Более 8 тыс. человек уже выздоровели, 256 — умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, «Норникель»
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