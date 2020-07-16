Власти края сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Норильске

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В течение последней недели эпидемиологическая обстановка в Норильске стабилизировалась. Об этом заявил глава минздрава Красноярского края Борис Немик.

«В последнюю неделю ситуация там стабилизована, и [есть] определенная тенденция к снижению заболеваемости», — сказал министр. По его словам, в городе зафиксировано 364 случая COVID-19 с клиническими проявлениями. Для лечения больных развернуто 260 коек, 30% из которых свободны.

Несмотря на стабилизацию обстановки, власти, по словам Немика, приняли дополнительные меры. «135 коек есть в резерве, которые при необходимости будут развернуты в течение суток. В главной больнице Норильска сделаны отделения для внебольничных пневмоний у пациентов, у которых не подтверждена коронавирусная инфекция», — заявил глава регионального минздрава.

Он отметил, что в Норильске на протяжении недели работали его заместитель и ведущие медицинские специалисты края. «Потребности сейчас срочной в кадрах для госпиталей Норильска нет», — рассказал Немик. Он добавил, что в Красноярске, где ситуация с COVID-19 лучше, сформирован резерв врачебных кадров, которые при необходимости будут выезжать в районы, в том числе в Норильск.