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Власти края сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Норильске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В течение последней недели эпидемиологическая обстановка в Норильске стабилизировалась. Об этом заявил глава минздрава Красноярского края Борис Немик.

«В последнюю неделю ситуация там стабилизована, и [есть] определенная тенденция к снижению заболеваемости», — сказал министр. По его словам, в городе зафиксировано 364 случая COVID-19 с клиническими проявлениями. Для лечения больных развернуто 260 коек, 30% из которых свободны.

Несмотря на стабилизацию обстановки, власти, по словам Немика, приняли дополнительные меры. «135 коек есть в резерве, которые при необходимости будут развернуты в течение суток. В главной больнице Норильска сделаны отделения для внебольничных пневмоний у пациентов, у которых не подтверждена коронавирусная инфекция», — заявил глава регионального минздрава.

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Он отметил, что в Норильске на протяжении недели работали его заместитель и ведущие медицинские специалисты края. «Потребности сейчас срочной в кадрах для госпиталей Норильска нет», — рассказал Немик. Он добавил, что в Красноярске, где ситуация с COVID-19 лучше, сформирован резерв врачебных кадров, которые при необходимости будут выезжать в районы, в том числе в Норильск.

Ранее, 15 июля, мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

По словам Ахметчина, в городе идет рост заболеваемости и значительное увеличение числа пациентов с внебольничной пневмонией. Мэр заявил, что статистика заболеваемости Роспотребнадзора сильно отличается от цифр, которые городские власти получают непосредственно от медиков.

По данным городской администрации, на 15 июля в Норильске выявлено в общей сложности 1064 случая заболевания. За сутки прирост составил 232 пациента. Почти у трети заболевших — 345 человек — COVID-19 протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. От инфекции умерли четыре человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Красноярский край, Норильск
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