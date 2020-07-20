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Россияне назвали планы на отпуск в этом году

Почти четверть граждан отправятся на морские курорты России. На втором месте среди предпочтений — путешествия по городам страны. Уйти в отпуск в этом году рассчитывают 68% россиян
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Больше всего жителей России — 23% — намерены в этом году провести отпуск на российских морских курортах. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД» (есть у РБК).

Чуть меньше россиян — 21% — заявили, что планируют отправиться в путешествие по городам страны. Каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома.

За границу собираются съездить 17% респондентов. 13% намерены провести отпуск на даче, а 6% заявили, что отправятся в поход. В целом до конца года планируют сходить в отпуск 68% россиян.

Больше половины планирующих уйти в отпуск россиян собрались летом на пляж
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Больше половины респондентов — 59% — отметили, что расходы на отпуск в этом году значительно выросли. О том, что цены не изменились, сообщил каждый третий, а 8% граждан отметили снижение стоимости отдыха.

В июльском исследовании приняли участие 3,2 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России старше 18 лет.

Месяцем ранее исследование «Работа.ру» и «Сберавто» показало, что отпуск этим летом планируют 52% жителей страны. Каждый пятый опрошенный заявил, что отдаст предпочтение отдыху за рубежом.

Исполнительный директор «Сберавто» Роман Абрамов сообщил, что пользователи сервиса стали чаще подбирать себе автомобили с объемными багажниками и высоким дорожным просветом. По его мнению, это свидетельствует, что число автопутешествий в этом году вырастет, так как многие россияне выберут внутренний туризм.

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июне специалисты Райффайзенбанка провели опрос и выяснили, что 38% граждан в этом году планируют сэкономить на отпуске. Большинство респондентов — 57% — выразили намерение отдохнуть в России.

45% граждан в этом году не планируют тратить на отпуск более 30 тыс. руб. на человека. Снизить свои расходы россияне намерены в первую очередь за счет более дешевых билетов и проживания в месте отдыха.

Опрос аналитиков «Яндекс.Путешествия» выявил, что больше половины планирующих в этом году отпуск граждан — 55% — предпочтут пляжный отдых. Почти треть опрошенных собрались в отпуск на природу, 14% выбрали для себя культурно-историческую программу.

В текущем году 44% жителей России пробудут в отпуске две недели. Каждый третий рассчитывает на недельный отдых, и только десятая доля респондентов выберутся отдохнуть на несколько дней.

Теги: отпуск, Россия
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