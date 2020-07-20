Россияне назвали планы на отпуск в этом году

Почти четверть граждан отправятся на морские курорты России. На втором месте среди предпочтений — путешествия по городам страны. Уйти в отпуск в этом году рассчитывают 68% россиян

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Больше всего жителей России — 23% — намерены в этом году провести отпуск на российских морских курортах. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД» (есть у РБК).

Чуть меньше россиян — 21% — заявили, что планируют отправиться в путешествие по городам страны. Каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома.

За границу собираются съездить 17% респондентов. 13% намерены провести отпуск на даче, а 6% заявили, что отправятся в поход. В целом до конца года планируют сходить в отпуск 68% россиян.

Больше половины респондентов — 59% — отметили, что расходы на отпуск в этом году значительно выросли. О том, что цены не изменились, сообщил каждый третий, а 8% граждан отметили снижение стоимости отдыха.