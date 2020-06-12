Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

Россиянам при планировании отпуска летом 2020 года нужно быть готовыми поменять планы на отдых из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что ситуация в стране изменчива, поэтому нельзя гарантированно рассчитывать, что те места, куда намерены поехать россияне, будут безопасны.

«Мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит», — подчеркнул Мурашко.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Сберавто» провели исследование, которое показало, что более половины россиян (52%) запланировали отдых этим летом. Из них 31% намерены совершить путешествие внутри страны, 20% рассчитывают на отдых за границей, 18% поедут на дачу и еще 18% останутся дома.