Эксперты назвали долю планирующих провести летний отпуск дома россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 20% планирующих летний отпуск россиян намерены в 2020 году провести его дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто», поступившие в РБК.

Опрос показал, что более половины россиян (52%) запланировали отпуск этим летом. Остальные 48% респондентов не намерены уходить в отпуск в период с июня по август.

Среди тех, кто запланировал отпуск, 18% останутся дома. Еще 31% россиян совершат путешествия внутри страны, 20% респондентов рассчитывают на отдых за рубежом, 18% намерены провести его на даче. Остальные назвали другие варианты, в том числе поездку на автомобиле по России.

«Сберавто» уточнил, что в этом году количество путешествий на автомобиле увеличится, поскольку абсолютное большинство россиян будут отдыхать внутри страны. «Мы видим, что на «Сберавто» стали чаще рассматривать машины с высоким клиренсом и объемными багажниками — они подходят для длительной и комфортной поездки и вмещают большое количество необходимых вещей», — добавил исполнительный директор «Сберавто» Роман Абрамов.