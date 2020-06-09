Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
Эксперты назвали долю планирующих провести летний отпуск дома россиян Общество, 05:00 ВОЗ зафиксировала вспышку Эболы в Центральной Африке Общество, 04:52 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 04:30 В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30% Общество, 04:29 Умерла солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер Общество, 04:18 В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси Общество, 03:54 BP сократит 15% сотрудников до конца года Бизнес, 03:41 Захарова ответила на обвинения в причастности Москвы к протестам в США Политика, 03:19 Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщения о ее госпитализации Общество, 02:41 В отношении Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы Общество, 02:17 Дочь Михаила Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца Общество, 02:11 В Ираке самолет ВВС США врезался в стену при посадке Общество, 01:54 В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков Общество, 01:34 Олимпийский чемпион Сехудо назвал условие возвращения в UFC Спорт, 01:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты назвали долю планирующих провести летний отпуск дома россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 20% планирующих летний отпуск россиян намерены в 2020 году провести его дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто», поступившие в РБК.

Опрос показал, что более половины россиян (52%) запланировали отпуск этим летом. Остальные 48% респондентов не намерены уходить в отпуск в период с июня по август.

Среди тех, кто запланировал отпуск, 18% останутся дома. Еще 31% россиян совершат путешествия внутри страны, 20% респондентов рассчитывают на отдых за рубежом, 18% намерены провести его на даче. Остальные назвали другие варианты, в том числе поездку на автомобиле по России.

Каким будет отдых в России этим летом. Что важно знать
Бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Сберавто» уточнил, что в этом году количество путешествий на автомобиле увеличится, поскольку абсолютное большинство россиян будут отдыхать внутри страны. «Мы видим, что на «Сберавто» стали чаще рассматривать машины с высоким клиренсом и объемными багажниками — они подходят для длительной и комфортной поездки и вмещают большое количество необходимых вещей», — добавил исполнительный директор «Сберавто» Роман Абрамов.

Директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова объяснила это тем, что россияне после эпидемии коронавируса с нежеланием пользуются общественным транспортом.

Опрос более 3 тыс. совершеннолетних россиян был проведен в июне на всей территории России.

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом
Общество
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Специалисты Райффайзенбанка ранее сообщили, что более трети жителей России (38%) намерены сэкономить и потратить на отпуск в 2020 году меньше обычного. Чуть менее половины россиян (45%) не готовы потратить во время отпуска более 30 тыс. руб. на человека. Среди основных направлений поездок — юг России (53% опрошенных), Алтай или Байкал (27%), а также крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград (22%).

Теги: россияне, отпуск, лето
Материалы по теме
Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске
Финансы
Синоптики пообещали россиянам «капризное лето»
Общество
Аналитики «Яндекс. Путешествий» назвали планы россиян на лето 2020 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter