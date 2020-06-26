Больше половины планирующих уйти в отпуск россиян собрались летом на пляж

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Летом 2020 года более половины россиян (55%) из числа тех, кто собирается куда-то поехать, запланировали пляжный отдых. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков «Яндекс.Путешествий», поступившего в РБК.

«Пляжный отдых летом 2020 года планируют 55% респондентов, отдых на природе 31%, культурно-исторический отдых — 14%», — указывается в данных опроса.

В опросе приняли участие «порядка 5 тыс. человек», сообщила компания. Данные о том, какая доля респондентов не запланировала отдых летом, не приводятся.

Среди тех, кто выразил намерение поехать куда-либо этим летом, большинство (44%) рассчитывают на двухнедельную поездку, 32% хотят уехать на неделю, 10% респондентов запланировали лишь несколько дней отпуска.

При этом 42% россиян предпочтут остановиться в отеле или санатории, 46% — снимать частный дом или квартиру, еще 12% будут ночевать в палатке.