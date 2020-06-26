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Больше половины планирующих уйти в отпуск россиян собрались летом на пляж

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Летом 2020 года более половины россиян (55%) из числа тех, кто собирается куда-то поехать, запланировали пляжный отдых. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков «Яндекс.Путешествий», поступившего в РБК.

«Пляжный отдых летом 2020 года планируют 55% респондентов, отдых на природе 31%, культурно-исторический отдых — 14%», — указывается в данных опроса.

В опросе приняли участие «порядка 5 тыс. человек», сообщила компания. Данные о том, какая доля респондентов не запланировала отдых летом, не приводятся.

Среди тех, кто выразил намерение поехать куда-либо этим летом, большинство (44%) рассчитывают на двухнедельную поездку, 32% хотят уехать на неделю, 10% респондентов запланировали лишь несколько дней отпуска.

При этом 42% россиян предпочтут остановиться в отеле или санатории, 46% — снимать частный дом или квартиру, еще 12% будут ночевать в палатке.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне объяснили свое намерение отправиться в путешествие усталостью и необходимостью отдохнуть (40%), нежеланием оставаться дома (31%) и изменять традиции ежегодного летнего отпуска (20%). Еще часть опрошенных хотят во время поездки навестить родственников, сменить климат или показать что-то детям.

Если этим летом откроют международные границы, то некоторые россияне изменят свои планы на отпуск. В этом случае за рубеж поедут 61% респондентов. Оставшиеся 39% не поедут из-за высоких цен (49%), страха застрять за границей из-за коронавируса (24%) и остаться без медицинской помощи в другой стране (22%).

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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В случае, если бы респонденты выиграли недельное путешествие в любой из российских городов-миллионников, то в первую пятерку вошли бы Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Москва и Волгоград.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Сберавто» провели исследование, которое показало, что более половины россиян (52%) запланировали отдых этим летом. Из них 31% намерены совершить путешествие внутри страны, 20% рассчитывают на отдых за границей, 18% поедут на дачу и еще 18% останутся дома.

Теги: отдых, опрос, отпуск
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