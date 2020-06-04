Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске

Несмотря на эпидемию коронавируса, большинство жителей российских городов планируют провести свой отпуск вне дома, даже если для этого им придется экономить и тратить меньше обычного

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Большая часть россиян — 57% — планируют провести свой отпуск в России. При этом более трети (38%) опрошенных собираются сэкономить и потратить на отпуск меньше, чем обычно. К таким выводам пришли специалисты Райффайзенбанка, которые опросили более 2 тыс. жителей крупных городов страны. РБК ознакомился с результатами исследования.

Несмотря на пандемию коронавируса, только 13% опрошенных заявили, что собираются провести отпуск дома. Отдыхать за границей намерены 16% участников опроса, а 14% респондентов планируют отдохнуть и в России, и за рубежом.

Менее половины участников опроса (45%) не готовы потратить в отпуске более 30 тыс. руб. на человека. Главным способом снизить расходы в путешествии 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

Около 53% опрошенных хотят поехать на юг, на Алтае или Байкале мечтают провести отпуск 27%, а 22% опрошенных запланировали в отпуске посетить крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград.

Опрос проводился в период с 25 мая по 2 июня 2020 года, в нем приняли участие 2 150 респондентов из 7 крупных городов России.