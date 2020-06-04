Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске Финансы, 06:00 Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко Бизнес, 05:25 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 05:15 Суд на Камчатке приговорил убившую своих детей женщину к 15 годам Общество, 05:06 Глава ВТБ не увидел оправданий сравнения кризиса с Великой депрессией Экономика, 05:01 В Вашингтоне продлили комендантский час из-за погромов во время протестов Общество, 04:38 Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска Технологии и медиа, 03:48 Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре Общество, 03:18 В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой Общество, 03:13 Точка роста: какие технологии в медицине получили толчок из-за пандемии РБК и Центр поддержки экономики, 03:04 Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске Общество, 03:00 В Петербурге завели дело из-за смерти женщины после пластической операции Общество, 02:32 Задержанному из-за смерти темнокожего полицейскому ужесточили обвинения Общество, 02:09 Посольство России сообщило о получении Сирией партии истребителей МиГ-29 Политика, 02:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске

Несмотря на эпидемию коронавируса, большинство жителей российских городов планируют провести свой отпуск вне дома, даже если для этого им придется экономить и тратить меньше обычного
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Большая часть россиян — 57% — планируют провести свой отпуск в России. При этом более трети (38%) опрошенных собираются сэкономить и потратить на отпуск меньше, чем обычно. К таким выводам пришли специалисты Райффайзенбанка, которые опросили более 2 тыс. жителей крупных городов страны. РБК ознакомился с результатами исследования.

Несмотря на пандемию коронавируса, только 13% опрошенных заявили, что собираются провести отпуск дома. Отдыхать за границей намерены 16% участников опроса, а 14% респондентов планируют отдохнуть и в России, и за рубежом.

Менее половины участников опроса (45%) не готовы потратить в отпуске более 30 тыс. руб. на человека. Главным способом снизить расходы в путешествии 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

Около 53% опрошенных хотят поехать на юг, на Алтае или Байкале мечтают провести отпуск 27%, а 22% опрошенных запланировали в отпуске посетить крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград.

Опрос проводился в период с 25 мая по 2 июня 2020 года, в нем приняли участие 2 150 респондентов из 7 крупных городов России.

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей на юге России
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как заявила 3 июня глава управления безопасности туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова, пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение двух недель. Она уточнила, что пляжи будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. «Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — заявила Лысенкова.

В Краснодарском крае, в частности, уже работают пляжи, которые находятся на территории санаториев, имеющих медицинскую лицензию. 

Каким будет отдых в России этим летом. Что важно знать
Бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что носить медицинские маски на пляже не нужно. «А вот расстояние между отдыхающими, не связанными семейными отношениями, должно быть», — добавила она.

В связи в ослаблением карантинных мер и разрешением на первом этапе работать санаториям с медицинскими лицензиями с 1 июня в двух регионах уже сообщили о приеме первых отдыхающих. В санатории Ставропольского края прибыли первые 48 человек сообщила администрация региона. Санатории Краснодарского края за первые сутки приняли 1097 человек. Они приехали по путевкам. Всего в регионе с 1 июня открылся 71 санаторий в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, отпуск, экономия
Материалы по теме
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
Бизнес
Четверть россиян сэкономили за счет отказа от путешествий
Бизнес
Путин указал срок начала восстановления экономики России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter