Лидер «Несчастного случая» извинился за средний палец полицейскому

В феврале из-за задымления в здании концерт «Несчастного случая» был отменен, а Кортнев показал средний палец приехавшему на вызов сотруднику полиции. Против музыканта возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти

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Солист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев принес публичные извинения за показ среднего пальца сотруднику полиции после отмены концерта в Новосибирске в конце февраля. Видео с извинениями он опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Кортнев назвал произошедшее крайне неприятным эпизодом. «Концерт был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, я был раздосадован», — объяснил он.

«Я сожалею о произошедшем и приношу свои извинения. Я уже принес извинения самому человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан», — заключил музыкант.

В vbyeditv феврале Кортнев показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов, после того как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании (источник дыма был в соседнем помещении, в отделении «Почты России»).

Концерт был отменен, а Кортнева задержали. После этого против него возбудили уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти)). По ней музыканту грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.