Лидер «Несчастного случая» извинился за средний палец полицейскому
Солист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев принес публичные извинения за показ среднего пальца сотруднику полиции после отмены концерта в Новосибирске в конце февраля. Видео с извинениями он опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).
Кортнев назвал произошедшее крайне неприятным эпизодом. «Концерт был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, я был раздосадован», — объяснил он.
«Я сожалею о произошедшем и приношу свои извинения. Я уже принес извинения самому человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан», — заключил музыкант.
В vbyeditv феврале Кортнев показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов, после того как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании (источник дыма был в соседнем помещении, в отделении «Почты России»).
Концерт был отменен, а Кортнева задержали. После этого против него возбудили уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти)). По ней музыканту грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.
Проблемы с проведением мероприятий Кортнева возникают не впервые. Так, прошлым летом музыкант рассказал, что концерт «Несчастного случая» в Нижнем Новгороде пытались сорвать. Активисты заблокировали вход на площадку, но выступление все же состоялось: зрителей провели через черный ход.
В апреле Кортневу не дали выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». «В определенный момент нам позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев — иноагент и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея. Что он не иноагент, что у нас есть договоренности — ничего не сработало. Нам в одностороннем порядке отказали», — рассказал организатор мероприятия Александр Смакотин.
Кортнев после начала спецоперации выступил с ее осуждением. «Волосы стоят дыбом — ну не про меня будет сказано, конечно. Мы не будем сегодня устраивать здесь антивоенный митинг, я вам обещаю это. Просто мы сегодня сыграем программу несколько менее развлекательную. Потому что стыдно играть смешные песни», — говорил он на концерте в Архангельске в феврале прошлого года.