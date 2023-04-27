СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Алексея Кортнева
Уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили в управлении СК по Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Дело возбудили по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По ней Кортневу грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.
О том, что против него возбудили уголовное дело, сам Кортнев говорил ранее.
Уголовное дело против музыканта связано с инцидентом, произошедшим после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске, сообщал портал NGS. Концерт должен был пройти 14 февраля в одном из клубов Академгородка. Однако «в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение «Почты России»), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», сообщается на странице группы во «ВКонтакте».
Позже Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелева вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий». Телеграм-канал real cultras Z сообщал, что Кортнев якобы показал полицейскому средний палец, в связи с чем ему грозит уголовное преследование по статье об оскорблении представителя власти.
Сам Кортнев в разговоре с ТАСС 16 февраля сообщил, что инцидент с полицией исчерпан и протокол на него не составляли. В беседе с «Московским комсомольцем» музыкант сказал, что не показывал полицейским «никаких жестов».
На февраль в Новосибирске у Кортнева было запланировано три выступления, но провести получилось только одно. Два других концерта владельцы помещений отменили без объяснения причин, сообщали организаторы.
В апреле Кортневу не дали выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». «В определенный момент нам позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев — «иноагент» и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея. Что он не иноагент, что у нас есть договоренности — ничего не сработало. Нам в одностороннем порядке отказали», — рассказал организатор мероприятия Александр Смакотин.
Кортнев после начала спецоперации выступил с ее осуждением. «Волосы стоят дыбом — ну не про меня будет сказано, конечно. Мы не будем сегодня устраивать здесь антивоенный митинг, я вам обещаю это. Просто мы сегодня сыграем программу несколько менее развлекательную. Потому что стыдно играть смешные песни», — говорил он на концерте в Архангельске в феврале 2022 года.