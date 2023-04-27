СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Алексея Кортнева

Дело возбуждено по статье об оскорблении представителя власти. По ней музыканту грозит штраф до 40 тыс. руб. или обязательные либо исправительные работы

Алексей Кортнев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили в управлении СК по Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Дело возбудили по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По ней Кортневу грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.

О том, что против него возбудили уголовное дело, сам Кортнев говорил ранее.

Уголовное дело против музыканта связано с инцидентом, произошедшим после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске, сообщал портал NGS. Концерт должен был пройти 14 февраля в одном из клубов Академгородка. Однако «в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение «Почты России»), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Позже Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелева вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий». Телеграм-канал real cultras Z сообщал, что Кортнев якобы показал полицейскому средний палец, в связи с чем ему грозит уголовное преследование по статье об оскорблении представителя власти.

Сам Кортнев в разговоре с ТАСС 16 февраля сообщил, что инцидент с полицией исчерпан и протокол на него не составляли. В беседе с «Московским комсомольцем» музыкант сказал, что не показывал полицейским «никаких жестов».