Лидера группы «Несчастный случай» задержала полиция Новосибирска

Алексей Кортнев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Новосибирске задержала полиция, сообщается в группе коллектива во «ВКонтакте».

В группе рассказали, что 14 февраля в одном из клубов Академгородка дуэт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева не смог доиграть концерт по не зависящим от коллектива причинам. Из-за предполагаемого задымления в соседнем помещении отделения «Почты России» в клубе отключили электричество, а затем приехали полицейские и пожарные.

Продолжить концерт не получилось, зрители и артисты уехали. Позже Кортнева и Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Затем музыканты отправились спать.

Ранее ТАСС, ссылаясь на неназванные телеграм-каналы, сообщал, что Кортнева задержали якобы за то, что показал неприличный жест полицейскому. «Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — сказал Кортнев агентству.

Источник ТАСС говорил, что концерт «Несчастного случая» должен был пройти 15 февраля в клубе «Бродячая собака», но в последний момент выступление перенесли в другое место, сообщив об этом только гостям, которые купили билеты.

В тот же день не состоялся концерт Александра Реввы: в конгресс-холле ДГТУ в Ростове-на-Дону объяснили это «техническими причинами». А выступление артиста в Краснодаре, которое должно было состояться 16 февраля, перенесли на осень, сообщили РБК Life во дворце спорта «Олимп».