К пытке приравняют бездействие правоохранителей при умышленном насилии
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 14 поправок к законопроекту об ужесточении наказания за пытки. Во втором чтении инициатива может быть рассмотрена на заседании 21 июня. Свои поправки к законопроекту предложили все думские фракции, за исключением ЛДПР. Инициатива и принятые к ней поправки, помимо прочего, так и не выделили пытки в отдельную статью УК, а дополнили статью о превышении должностных полномочий пунктом «с применением пыток». Правозащитники ранее указывали, что это подразумевает подход к пытке не как к самостоятельному преступлению, а как к крайней степени превышения полномочий.
Что изменилось ко второму чтению
Среди изменений, которые внесли в законопроект, — определение самого понятия пытки. Если в первоначальной версии документа к ней приравнивали действие, которым «умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное», то ко второму чтению к пытке предложили отнести также бездействие с теми же целями и последствиями.
Соавтор инициативы Павел Крашенинников и депутат от «Единой России» Ирина Панькина также предложили добавить новые обстоятельства превышения полномочий (ст. 286 УК): туда будут входить преступления, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетнего или из корыстной заинтересованности. Ранее правозащитники указывали, что в законопроекте не заложено возможности учитывать групповой характер пытки или ее совершение по предварительному сговору, хотя чаще всего в случаях пыток «преступники действуют в группе, очень согласованно, методично, распределяя между собой роли».
Несмотря на выделение в отдельный подпункт, групповое преступление с применением пытки, согласно поправкам, будет наказываться так же, как и индивидуальное, — инициатива предусматривает срок от четырех до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. Ужесточить наказание за групповой характер пыток (от семи до 15 лет) предлагали, в частности, «Новые люди», однако поправка была отклонена. Партия также указывала на другие условия, которые требуют более сурового наказания: если пытки были совершены в отношении двух и более лиц, беременной женщины, по мотивам политической, идеологической, расовой и другой вражды. Депутат от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова к этому перечню предлагала добавить лиц старше 60 лет. Перечисленные поправки не были одобрены комитетом.
Среди утвержденных изменений — ужесточение наказания за пытки, в случае если в результате был причинен тяжкий вред здоровью или смерть по неосторожности. Если изначально максимальный срок составлял 12 лет, то поправками предлагается лишать свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 20 лет.
Частично комитет одобрил поправки сенатора Людмилы Нарусовой, которая ранее сообщала о том, что разрабатывает собственный законопроект о борьбе с пытками, однако ее не оказалось в списке соавторов этой инициативы. В частности, Нарусова предлагала относить к пытке не только действие должностного лица, приводящее к страданию, но и совершенное «по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».
В то же время не получило поддержку комитета уточнение сенатора про отягчающие обстоятельства к превышению полномочий. Сейчас в законопроекте указано применение для пыток оружия или спецсредств, поправка Нарусовой делала этот список открытым, так как добавляла к ним «иные предметы, используемые для усиления боли и страданий, физических и нравственных».
Какие поправки отклонили
Всего комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил 11 поправок. Депутат от КПРФ Алексей Куринный предлагал ужесточить до десяти лет (сейчас семь лет) наказание за отягчающие обстоятельства и по статье «Истязание» (ст. 117 УК). Кроме того, депутат указывал на необходимость прописать в определении пытки то, что боль может быть причинена «с подстрекательства» должностного лица, тем самым установив за это ответственность.
Не принял комитет и поправку «Новых людей», которые настаивали на том, что у такого преступления, как пытка, не может быть срока давности. В случае принятия законопроекта превышение должностных полномочий с применением пыток будет иметь 15-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Что предшествовало законопроекту
В начале октября проект Gulagu.net (его сайт заблокирован с июля Роскомнадзором на основании решения Мосгорсуда) распространил видеозаписи из архива ФСИН, содержащие изображения пыток и изнасилований заключенных. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, они были сняты в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку, ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников.
Позднее был опубликован ряд видеозаписей, на которых запечатлены пытки и изнасилования в других регионах — в исправительных колониях в Забайкалье, Камчатке, Белгородской и Омской областях.
В январе президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность. Поручение было дано после встречи Путина с представителями Совета по правам человека (СПЧ), на которой была поднята тема защиты прав человека в колониях.