В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число жертв COVID-19 в столице приближается к 3,6 тыс.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве умерли 32 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки в 3597 человек.

Москва является лидером среди российских городов по числу скончавшихся из-за коронавируса. На ее долю приходится чуть меньше половины от всех зафиксированных в стране летальных исходов (8034).



По данным на утро 20 июня, число заразившихся COVID-19 в России превысило 576 тыс. человек. Из них в Москве — почти 213 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (53,3 тыс.), Санкт-Петербург (21,9 тыс.) и Нижегородская область (15,3 тыс.).