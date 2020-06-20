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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число жертв COVID-19 в столице приближается к 3,6 тыс.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве умерли 32 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки в 3597 человек.

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Москва является лидером среди российских городов по числу скончавшихся из-за коронавируса. На ее долю приходится чуть меньше половины от всех зафиксированных в стране летальных исходов (8034).

По данным на утро 20 июня, число заразившихся COVID-19 в России превысило 576 тыс. человек. Из них в Москве — почти 213 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (53,3 тыс.), Санкт-Петербург (21,9 тыс.) и Нижегородская область (15,3 тыс.).

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Днем 20 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что распространение коронавируса в стране ослабло. «Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей [врачей] героической работе эпидемия начинает отступать», — сказал глава государства.

По словам Путина, России удалось добиться минимальных потерь в борьбе с коронавирусом благодаря врачам. «Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери, это ваша заслуга. Но страшная коварная зараза не пощадила и ваших коллег», — заявил президент.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
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