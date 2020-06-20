Путин заявил о необходимости «задавить» коронавирус в регионах

Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Если в Москве эпидемия коронавируса пошла на спад, в некоторых российских регионах ситуация с заболеванием еще сохраняется в «достаточно острой фазе», заявил президент Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах», — сказал Путин, отметив, что это должно получиться «в самое ближайшее время». По его словам, в этой задаче должен помочь опыт московских медиков.

Ранее власти ряда российских регионов отказались от проведения парада Победы, который назначен на 24 июня. Такое решение приняли из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Так, 24 июня парад не состоится в 13 городах, в том числе в Ярославле, Перми, Саранске и Пскове.

В Кремле отнеслись к отмене мероприятия «с абсолютным пониманием». Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководители регионов лучше знают об эпидемиологической обстановке на их территории и вправе принять решение об отмене парада.