Мэр столицы Киргизии заразился коронавирусом

Заболевание у мэра Бишкека Азиза Суракматова протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома, врачи контролируют его состояние

Азиз Суракматов (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Результаты теста на коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова оказались положительными. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на столичный муниципалитет.

Мэр города уже три дня находится находится в самоизоляции, заболевание протекает в легкой форме. Суракматов находится дома, его состояние контролируют медики.

По словам самого мэра, он чувствует себя хорошо, но, как указывает издание, у него повышена температура.

Коронавирусом также заразился глава пресс-службы киргизского парламента Ибраим Нуракун уулу. Он отмечал, что в прошлое воскресенье, 14 июня, у него поднялась температура, а позже он получил положительные результаты теста на коронавирус.