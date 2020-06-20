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Мэр столицы Киргизии заразился коронавирусом

Заболевание у мэра Бишкека Азиза Суракматова протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома, врачи контролируют его состояние
Азиз Суракматов
Азиз Суракматов (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Результаты теста на коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова оказались положительными. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на столичный муниципалитет.

Мэр города уже три дня находится находится в самоизоляции, заболевание протекает в легкой форме. Суракматов находится дома, его состояние контролируют медики.

По словам самого мэра, он чувствует себя хорошо, но, как указывает издание, у него повышена температура.

Президент Киргизии согласился приехать в Москву на парад Победы
Общество
Сооронбай Жээнбеков

Коронавирусом также заразился глава пресс-службы киргизского парламента Ибраим Нуракун уулу. Он отмечал, что в прошлое воскресенье, 14 июня, у него поднялась температура, а позже он получил положительные результаты теста на коронавирус.

За последние сутки в Киргизии выявили 192 новых случая заражения инфекцией, пишет издание Kabar со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Нурболота Усенбаева. Всего в Киргизии выявили 2981 зараженного коронавирусом. По данным местного Минздрава на 19 июня, 32 человека умерли из-за COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На фоне распространения коронавируса власти Киргизии с 25 марта ввели комендантский час в Бишкеке и других крупных городах. С 10 мая его отменили. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков еще в мае согласился приехать на парад Победы в Москве 24 июня, тогда как лидеры Армении, Чехии и других стран отказались из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, самоизоляция, Киргизия, Бишкек, COVID-19
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Власти Киргизии ввели комендантский час в столице и крупнейших городах
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