Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина

Неделю назад регулятор рекомендовал запретить продажу еды в банях, однако теперь допустил такую возможность. Единственное условие - пища должна продаваться в ланч-боксах

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

13 мая регулятор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, в банях и саунах, чтобы ограничить контакты между работниками и посетителями, Роспотребнадзор порекомендовал временно отказаться от использования купелей и бассейнов. Также в ведомстве указывали на то, что обслуживание должно проводиться по предварительной записи, а интервал между сеансами должен длиться не менее 20 минут. Кроме того, сотрудникам хотели запретить обедать на рабочих местах, а посетителям отказать в продаже напитков и еды.

В обновленных рекомендациях говорится, что предоставлять посетителям можно только запечатанные напитки и готовую пищу исключительно в промышленной упаковке (ланч- боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

Самим посетителям рекомендуется приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, и вместе с тем запрещается употреблять принесенную с собой пищу.