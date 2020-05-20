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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина

Неделю назад регулятор рекомендовал запретить продажу еды в банях, однако теперь допустил такую возможность. Единственное условие - пища должна продаваться в ланч-боксах
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

13 мая регулятор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, в банях и саунах, чтобы ограничить контакты между работниками и посетителями, Роспотребнадзор порекомендовал временно отказаться от использования купелей и бассейнов. Также в ведомстве указывали на то, что обслуживание должно проводиться по предварительной записи, а интервал между сеансами должен длиться не менее 20 минут. Кроме того, сотрудникам хотели запретить обедать на рабочих местах, а посетителям отказать в продаже напитков и еды.

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В обновленных рекомендациях говорится, что предоставлять посетителям можно только запечатанные напитки и готовую пищу исключительно в промышленной упаковке (ланч- боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

Самим посетителям рекомендуется приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, и вместе с тем запрещается употреблять принесенную с собой пищу.

Из рекомендаций исключили пункт о 20-минутном интервале между сеансами, однако запрет на использование купелей и бассейнов сохранился.

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Об окончании периода нерабочих дней в России и начале выхода из режима ограничений президент Владимир Путин объявил 11 мая. За несколько дней до этого Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному ослаблению карантинных мер. В соответствии с ними на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, кроме того, работу смогут возобновить небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе откроют предприятия большей площади и ряд образовательных организаций, а на третьем — все предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по площади и числу посетителей.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Роспотбернадзор, рекомендации, баня, коронавирус
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