Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах

В ведомстве указали, что в большинстве случаев нарушения были вовремя устранены, однако часть объектов пришлось закрыть

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Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.

В числе основных нарушений названы необеспечение сотрудников масками, перчатками и кожными антисептиками, отсутствие ультрафиолетовых облучателей для обеззараживаниях воздуха, несоблюдение мер по организации социального дистанцирования.

В Роспотребнадзоре отметили, что проверки проводились в местах массового скопления людей, представляющих наибольшую эпидемиологическую опасность: в торговых точках, объектах ЖКХ, а также на транспорте.

В ведомстве указали, что по фактам нарушений возбуждены 173 административных дела, а шесть объектов были опечатаны. Среди них ресторан в Новой Москве и предприятие по изготовлению шаурмы. В большинстве случаев нарушения были устранены до завершения проверок, либо в течении одного-двух дней.

В середине апреля власти активно штрафовали столичные магазины, которые не выполняли требования, связанные с социальным дистанцированием. Как указывало агентство ТАСС, более 90 торговых точек были наказаны за то, что не нанесли на полу обязательную разметку, позволяющую обеспечить достаточное расстояние между посетителями. Тогда глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк указывал, что подобное нарушение является основанием не только для штрафа, но и для закрытия бизнеса.