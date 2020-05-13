Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Ведомство разработало рекомендации по выходу из ограничений для организаций из различных сфер. Так, школам рекомендовали установить для каждого класса собственное время перемен, а баням — не подавать посетителям напитки

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В специальном разделе на сайте опубликованы требования к организации работы:

химчисток, прачечных, ателье;

салонов красоты, саун и бань;

магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания;

предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сельскохозяйственных предприятий и строек;

образовательных организаций;

транспорта;

организации работы вахтовым методом.

Например, в банях и саунах, чтобы ограничить контакты между работниками и посетителями, Роспотребнадзор рекомендует пока не использовать купели и бассейны. Обслуживание должно проводиться по предварительной записи, а интервал между сеансами должен длиться не менее 20 минут. Инвентарь нужно продезинфицировать, а в помещениях перед открытием — провести генеральную уборку, говорится в документе. Кроме того, сотрудникам хотят запретить обедать на рабочих местах, а также предлагать посетителям чай, кофе и другие напитки.