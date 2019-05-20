Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,48 -0,30 EUR Бирж. 71,94 -0,29 Brent 73,23 +1,26% USD Нал. 65,17 64,19 EUR Нал. 72,67 71,62 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 0,0000 BTC/USD Бирж. 7 923,10 -265,90 IMOEX 2 583,56 +0,24% RTSI 1 262,17 +0,60% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке Общество, 10:10 Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского Политика, 10:09 Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа Общество, 10:06 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 10:04 Видео Лазарева стало вторым по резонансу постом о «Евровидении» Технологии и медиа, 10:02 В Киеве началась инаугурация Зеленского Политика, 10:01 Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников Финансы, 10:01 «Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ100 в цене запчастей и ремонта Бизнес, 10:00 Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице Общество, 09:59 Инаугурация Владимира Зеленского. Прямая трансляция Политика, 09:45  Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция Политика, 09:45 Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра грузинского Зугдиди Политика, 09:41 Пробки в Киеве перед инаугурацией Зеленского достигли 7 баллов Общество, 09:39 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 09:35
Общество ,  
0 
Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа
Если суд Швеции примет решение о заочном аресте, будет выдан европейский ордер. Экстрадиции основателя WikiLeaks также добиваются Соединенные Штаты
Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / FA Bobo / PA Images / ТАСС)

Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Я попросила окружной суд арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании», — заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон. Она пояснила, что в случае, если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выдан европейский ордер на его арест. При этом Перссон указала, что, поскольку Ассанжу также грозит экстрадиция по запросу США, власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности. «Итоги процесса предсказать невозможно», — добавила она.

Фотогалерея 
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

В апреле Ассанжа арестовали в Лондоне после того, как Эквадор отозвал разрешение на политическое убежище. Британский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Швеция, Ассанж, ордер на арест
Материалы по теме
Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа
Общество
Власти Эквадора решили передать вещи Ассанжа США
Общество
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter