Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Если суд Швеции примет решение о заочном аресте, будет выдан европейский ордер. Экстрадиции основателя WikiLeaks также добиваются Соединенные Штаты

Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / FA Bobo / PA Images / ТАСС)

Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Я попросила окружной суд арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании», — заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон. Она пояснила, что в случае, если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выдан европейский ордер на его арест. При этом Перссон указала, что, поскольку Ассанжу также грозит экстрадиция по запросу США, власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности. «Итоги процесса предсказать невозможно», — добавила она.

В апреле Ассанжа арестовали в Лондоне после того, как Эквадор отозвал разрешение на политическое убежище. Британский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы.

Материал дополняется.