Попова предупредила о волне заражений «арктуром»
Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости «арктуром» ожидается в конце мая
Волна заболеваемости новым подвидом коронавириса «арктур» ожидается в конце мая, после каникул и отпусков, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочей поездки в Саратов, передает ТАСС.
«Мы видим риски дальнейшего подъема [заболеваемости] к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть», — сказала Попова.
По ее словам, в России зарегистрировали уже четыре случая заражения «арктуром».
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