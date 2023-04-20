Попова предупредила о волне заражений «арктуром»

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Волна заболеваемости новым подвидом коронавириса «арктур» ожидается в конце мая, после каникул и отпусков, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочей поездки в Саратов, передает ТАСС.

«Мы видим риски дальнейшего подъема [заболеваемости] к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть», — сказала Попова.

По ее словам, в России зарегистрировали уже четыре случая заражения «арктуром».

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