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Вирусологи оценили опасность появившегося в России штамма COVID «арктур»

Вирусологи: штамм COVID «арктур» не вызывает беспокойства, несмотря на высокую заразность

Новый подвид коронавируса «арктур» (ХВВ 1.16) является вариантом омикрон-штамма, несмотря на его высокую заразность, он не вызывает тяжелого течения болезни, потому опасений его обнаружение в России не вызывает, считаеют опрошенные РБК вирусологи.

«Арктур» не сильно отличается от других вариантов «омикрона», от вытесняемого им «кракена» его отличает одна мутация, заявил врач-инфекционист, педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что у большинства россиян есть перекрестный иммунитет к подвидам омикрон-штамма.

«Не стоит ожидать какого-то серьезного подъема заболеваемости, тем более ожидать тяжелых случае лечения. А пока он не распространился достаточно широко, не факт, что он будет распространяться, поэтому я бы не стал особо опасаться», — сказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, предупредить заражение подвидом «арктур» невозможно, но это и не требуется, поскольку заболевание представляет опасность только для групп риска (пожилых людей или людей с пониженным иммунитетом). Последним можно рекомендовать вакцинацию.

«Симптомы — те же, что и для остальных штаммов данной группы, и, в дополнении к ним — симптомы конъюнктивита и лихорадки (впрочем, возникающие не во всех случаях). Эксперты не считают Арктур «вариантом, вызывающим беспокойство» (variant of concern). <...> Арктур не является шокирующей эпидемиологической новостью», — подчеркнул он.

18 апреля Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения подвидом коронавируса «арктур» в России. Ведомство отметило, что введение противоэпидемических ограничительных мер не требуется. На следующий день этот вариант обнаружили в трех образцах от московских пациентов.

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Подвид «арктур» получил широкое распространение в Индии, Сингапуре, зафиксированы также случаи в США, Германии, Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант по состоянию на 13 апреля был распространен в 29 странах.

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коронавирус новый штамм коронавируса
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