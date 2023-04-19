Подвид коронавируса «арктур» нашли у пациентов из Москвы

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Вариант коронавируса «арктур» обнаружили сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в трех образцах от московских пациентов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.

«В тесном сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы был выявлен генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16 и получивший название Arcturus/«Арктур», — сказал Гущин.

«Арктур» является генетическим вариантом штамма «омикрон». По словам Гущина, заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме, но не снижает риска последствий прежде всего среди лиц с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

Подвид «арктур» получил широкое распространение в Индии, Сингапуре, зафиксированы также случаи в США, Германии, Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант по состоянию на 13 апреля был распространен в 29 странах.

О том, что в России выявили первые случаи заболевания, 18 апреля сообщил Роспотребнадзор. Введение противоэпидемических ограничений в связи с этим не требуется, хотя «арктур» может обладать большей заразностью, уточнили в ведомстве.