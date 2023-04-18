Роспотребнадзор обнаружил заражения вариантом коронавируса «арктур»

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В России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»), который, по предварительным данным, может обладать большей заразностью, сообщает Роспотребнадзор.

В то же время заболевания, вызванные этим субвариантом вируса, протекают в легкой форме. Введение противоэпидемических ограничений в связи с этим не требуется, подчеркивает ведомство.

Роспотребнадзор уточнил, что подвид «арктур» до этого обнаружили в Индии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, «арктур» — подвариант омикрон-штамма коронавируса — по состоянию на 13 апреля распространен в 29 странах.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия 17 апреля заявил, что распространенность нового подварианта не привела к росту госпитализаций в стране, писала The Times of India.

По информации оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявили 5,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. С этим диагнозом были госпитализированы 1,2 тыс. человек, умерли 37.