Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Леонид Рошаль (Фото: АГН Москва / Global Look Press)

Россия сейчас подходит к пику эпидемии коронавируса, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной акции #МЫВМЕСТЕ, передает «РИА Новости».

Рошаль отметил, что он не врач-инфекционист и не гадалка. «Я просто доктор, я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику», — сказал медик.

По его словам, в стране еще будут появляться люди с положительным тестом на COVID-19. При этом Рошаль заметил, что власти и медики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы преодолеть эпидемию.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.