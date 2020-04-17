Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эту эпидемию», — сказал он.
Путин отметил, что победа будет весомее, если система медпомощи в стране станет более современной, эффективной и доступной. По его словам, изменения должны почувствовать российские граждане.
Глава государства также сообщил, что в России еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, так как число заболевших растет, и не только в Москве, но и в других регионах.