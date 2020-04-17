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Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эту эпидемию», — сказал он.

Путин отметил, что победа будет весомее, если система медпомощи в стране станет более современной, эффективной и доступной. По его словам, изменения должны почувствовать российские граждане.

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Глава государства также сообщил, что в России еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, так как число заболевших растет, и не только в Москве, но и в других регионах.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, в России выявили более 32 тыс. зараженных коронавирусом, 273 человека умерли. За сутки подтвердили 4070 новых случаев заболевания, скончался 41 человек.

В Москве зарегистрировали свыше 18 тыс. заболевших, скончались 127 человек. На второй строчке по числу зараженных находится Подмосковье — более 3,5 тыс. заболевших, 40 пациентов умерли. На третьем месте находится Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились свыше 1,5 тыс. человек и семь скончались.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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