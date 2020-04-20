Дерипаска назвал ситуацию с COVID-19 «биологическим Чернобылем»

По словам миллиардера, миллионы пострадавших во всем мире хотят получить ответ на вопрос о том, откуда взялся этот вирус

Олег Дерипаска (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,8 млрд) вслед за бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 «биологическим Чернобылем».

«Миллионы пострадавших от вируса во всем мире хотят получить ответ на вопрос — как это стало возможным и откуда взялся этот вирус? И они вправе требовать расследования. Происходящее сейчас в мире — это биологический Чернобыль», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Предприниматель отметил, что все больше людей начинают задаваться вопросом, каким образом число заболевших COVID-19 в Пекине оказалось настолько малым по сравнению с Нью-Йорком или Миланом, если пандемия началась в китайском Ухане. А задавшись — начинают прислушиваться к заявлениям о том, что власти Китая, как минимум, не предприняли мер для борьбы с распространением COVID-19 и скрывали информацию о вирусе SARS-COV-2, в том числе о его способности передаваться от человека к человеку.

«И будут согласны, чтобы ООН под своей эгидой инициировала обстоятельное расследование этого Уханьского Чернобыля», — написал Дерипаска. Миллиардер напомнил о недавних словах Бэннона, который в интервью Fox News 19 апреля возложил ответственность за «биологический Чернобыль» на Коммунистическую партию Китая.