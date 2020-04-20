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Дерипаска назвал ситуацию с COVID-19 «биологическим Чернобылем»

По словам миллиардера, миллионы пострадавших во всем мире хотят получить ответ на вопрос о том, откуда взялся этот вирус
Олег Дерипаска (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,8 млрд) вслед за бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 «биологическим Чернобылем».

«Миллионы пострадавших от вируса во всем мире хотят получить ответ на вопрос — как это стало возможным и откуда взялся этот вирус? И они вправе требовать расследования. Происходящее сейчас в мире — это биологический Чернобыль», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Предприниматель отметил, что все больше людей начинают задаваться вопросом, каким образом число заболевших COVID-19 в Пекине оказалось настолько малым по сравнению с Нью-Йорком или Миланом, если пандемия началась в китайском Ухане. А задавшись — начинают прислушиваться к заявлениям о том, что власти Китая, как минимум, не предприняли мер для борьбы с распространением COVID-19 и скрывали информацию о вирусе SARS-COV-2, в том числе о его способности передаваться от человека к человеку.

«И будут согласны, чтобы ООН под своей эгидой инициировала обстоятельное расследование этого Уханьского Чернобыля», — написал Дерипаска. Миллиардер напомнил о недавних словах Бэннона, который в интервью Fox News 19 апреля возложил ответственность за «биологический Чернобыль» на Коммунистическую партию Китая.

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«Это преступление. Это трагедия. Кровь всех 40 тыс. американцев, которые будут мертвы к завтрашнему утру, всех жертв в Ухане, которых могут быть десятки или сотни тысяч, всех погибших в Ломбардии, всех докторов и медсестер — на руках Коммунистической партии Китая», — сказал Бэннон, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что власти Китая должны понести ответственность, если обнаружится, что они скрывали реальные данные о коронавирусе.

Bloomberg ранее сообщал, что Китай умышленно занижал данные о количестве зараженных и число смертельных случаев.

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«Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео.

«Отдельные персоны американской стороны, распространяющие безответственные высказывания, должны понять, что их враг не Китай, а вирус. Их актуальная задача — борьба против эпидемии в стране и укрепление противоэпидемического международного сотрудничества, а не стигматизация Китая и снятие с себя ответственности, — заявил 20 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Олег Дерипаска
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