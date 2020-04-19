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Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе

Направленное сокрытие сведений о COVID-19 со стороны властей КНР должно иметь последствия, считает Трамп. В Вашингтоне назвали официальные данные о заболеваемости в Китае «нереальными»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Китая должны понести ответственность, если обнаружится, что они скрывали реальные данные о коронавирусе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме.

«Если выяснится, что они (власти КНР — РБК) преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия», — сказал Трамп.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не так страшно, как направленное сокрытие данных.

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Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга добавила, что власти США считают сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальными.

«Вы можете видеть, насколько нереальными они могут быть», — сказала Бирк.

Ранее 18 апреля Трамп уже выражал сомнения в достоверности данных о коронавирусе, которые публикуются властями КНР. По его мнению, в Китае в реальности от COVID-19 умерло больше людей, чем в США, которые сейчас лидируют по уровню заболеваемости и смертности.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По словам американского лидера, вокруг появления коронавируса «происходит много странных вещей», которые сейчас расследуются властями США.

До этого американский телеканал Fox News сообщил, что нулевой пациент в Китае заразился в одной из местных лабораторий, которая занималась разработками по выявлению вирусов и борьбе с ними. COVID-19, по данным телеканала, не являлся биологическим оружием, а заражение сотрудника лаборатории произошло случайно.

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После этой публикации официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не нашла подтверждений искусственному происхождению коронавируса.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Китай, США, Дональд Трамп
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