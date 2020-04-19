Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе

Направленное сокрытие сведений о COVID-19 со стороны властей КНР должно иметь последствия, считает Трамп. В Вашингтоне назвали официальные данные о заболеваемости в Китае «нереальными»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Китая должны понести ответственность, если обнаружится, что они скрывали реальные данные о коронавирусе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме.

«Если выяснится, что они (власти КНР — РБК) преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия», — сказал Трамп.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не так страшно, как направленное сокрытие данных.

Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга добавила, что власти США считают сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальными.