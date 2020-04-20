Умер зараженный коронавирусом полковник полиции в Западном округе Москвы

В УВД Москвы сообщили, что полковник и начальник отдела охраны общественного порядка в Западном округе скоропостижно скончался. Источники утверждают, что он заразился коронавирусом и был подключен к ИВЛ

Игорь Хвенько (Фото: МВД РФ)

Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы полковник Игорь Хвенько умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о том, что Хвенько был заражен коронавирусом, подтвердил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, Хвенько был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом же говорит источник ТАСС: «Болезнь протекала тяжело, в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе».

О том, что почти все руководство МВД по ЗАО Москвы ушло на карантин из-за сотрудника, у которого был диагностирован COVID-19, ранее писал Telegram-канал Baza. По его информации, заболел заместитель начальника по охране общественного порядка. Умерший Хвенько, пишет Baza, оказался в числе заразившихся, у него болезнь протекала тяжело.

В официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве говорится, что 58-летний полковник скоропостижно скончался, причины смерти не называются. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Хвенько служил в органах внутренних дел с 1982 года, он начал службу со звания рядового патрульно-постовой службы, позднее перешел в ОМОН. С 1999 по 2002 год он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Начальником отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО он стал в 2011 году.