Эксперты назвали сроки пика заражения коронавирусом в России
Пик заражения коронавирусом в России ожидается в июне-июле, заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
«Это коллективное мнение ряда ученых. Мы видим, что идет разгар [эпидемии], каждый день добавляются новые случаи. В Италии пика заражения достигли быстро, а мы добились того, что он идет полого. Это важно, чтобы снизить загрузку на систему здравоохранения. Мы сознательно пошли на замедление инфекционного процесса. Это позволяет нам вовремя вводить в строй новые койки», — добавил он.
Малышев отметил, что за пиком эпидемии последует спад количества заражений, но, скорее всего, он будет происходить медленно. «Полное окончание эпидемии требует намного больше времени, будут «хвосты». Чем медленней подъем, тем более медленное снижение за ним следует. Но быстрое достижение пика — это плохо», — сказал он.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что, напротив, не видит оснований для появления пика эпидемии летом.