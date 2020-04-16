Эксперты назвали сроки пика заражения коронавирусом в России

«Пик — это то, после чего идет спад. Я ожидаю не пика, а некоего плато, когда устаканится ситуация, новых заболевших будет столько же, сколько выздоравливающих. Для этого должно накопиться достаточно много переболевших людей, чтобы создать коллективный иммунитет. Не хотелось бы дождаться такой ситуации, потому что речь идет чуть ли не о половине населения», — сказал он.

Чепурнов добавил, что нельзя строить прогнозы на основе того, как развивалась эпидемия в Китае. «Поскольку в Китае была введена жесткая дисциплинарная борьба, мы не можем выстраивать прогнозы на основе событий, которые у них происходят. У нас население явно не разбежалось выполнять требования самоизоляции. Чтобы повернуть ситуацию вспять, на улицах должно быть меньше 20% населения», — заявил он.

Вирусолог отметил, что не уверен, что наступление летнего сезона сыграет какую-то роль в развитии эпидемии. «Много говорят о факторе лета, факторе другой температуры, я не уверен, что это сыграет какую-то роль, так как не вижу, чтобы это сыграло какую-то роль в теплых странах вроде Израиля, ОАЭ или той же Италии», — заключил он.

В понедельник, 13 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что через неделю темп распространения коронавируса в России может снизиться, число новых случаев выйдет на плато. «Мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента — то есть практически с месячного периода — страны начинают фиксировать либо рост заболевания, либо перемещение его на соответствующее плато», — говорила она. Президент России Владимир Путин отмечал, что пик эпидемии в России не пройден, причем он не пройден даже в Москве.

По данным оперштаба на 16 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек, умерли 232 больных.



