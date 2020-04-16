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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали сроки пика заражения коронавирусом в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пик заражения коронавирусом в России ожидается в июне-июле, заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Это коллективное мнение ряда ученых. Мы видим, что идет разгар [эпидемии], каждый день добавляются новые случаи. В Италии пика заражения достигли быстро, а мы добились того, что он идет полого. Это важно, чтобы снизить загрузку на систему здравоохранения. Мы сознательно пошли на замедление инфекционного процесса. Это позволяет нам вовремя вводить в строй новые койки», — добавил он.

Малышев отметил, что за пиком эпидемии последует спад количества заражений, но, скорее всего, он будет происходить медленно. «Полное окончание эпидемии требует намного больше времени, будут «хвосты». Чем медленней подъем, тем более медленное снижение за ним следует. Но быстрое достижение пика — это плохо», — сказал он.

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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что, напротив, не видит оснований для появления пика эпидемии летом.

«Пик — это то, после чего идет спад. Я ожидаю не пика, а некоего плато, когда устаканится ситуация, новых заболевших будет столько же, сколько выздоравливающих. Для этого должно накопиться достаточно много переболевших людей, чтобы создать коллективный иммунитет. Не хотелось бы дождаться такой ситуации, потому что речь идет чуть ли не о половине населения», — сказал он.

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Чепурнов добавил, что нельзя строить прогнозы на основе того, как развивалась эпидемия в Китае. «Поскольку в Китае была введена жесткая дисциплинарная борьба, мы не можем выстраивать прогнозы на основе событий, которые у них происходят. У нас население явно не разбежалось выполнять требования самоизоляции. Чтобы повернуть ситуацию вспять, на улицах должно быть меньше 20% населения», — заявил он.

Вирусолог отметил, что не уверен, что наступление летнего сезона сыграет какую-то роль в развитии эпидемии. «Много говорят о факторе лета, факторе другой температуры, я не уверен, что это сыграет какую-то роль, так как не вижу, чтобы это сыграло какую-то роль в теплых странах вроде Израиля, ОАЭ или той же Италии», — заключил он.

В понедельник, 13 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что через неделю темп распространения коронавируса в России может снизиться, число новых случаев выйдет на плато. «Мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента — то есть практически с месячного периода — страны начинают фиксировать либо рост заболевания, либо перемещение его на соответствующее плато», — говорила она. Президент России Владимир Путин отмечал, что пик эпидемии в России не пройден, причем он не пройден даже в Москве.

По данным оперштаба на 16 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек, умерли 232 больных.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, коронавирус, заражение, заболеваемость
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