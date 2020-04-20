«Макдоналдс» и KFC пригрозили штрафом из-за нарушений режима самоизоляции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Компании «Макдоналдс» и «Сити Ресторанс» (владеет брендами КFC, El Patio и «Планета суши») могут привлечь к административной ответственности в Москве за невыполнение установленных правил во время режима повышенной готовности. В их отношении в Мещанский и Солнцевский районные суды поступили соответствующие материалы.

В отношении «Макдоналдс» иск поступил в Солнцевский суд, против «Сити Ресторанс» — в Мещанский.

Обе компании хотят привлечь к ответственности по ст. 20.6.1, ч.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

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