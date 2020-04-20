Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей

Участковые врачи, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник права на стимулирующие выплаты не получили. Борис Титов считает это «социальной несправедливостью»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Участковые терапевты, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник также должны иметь право на получение стимулирующих выплат, введенных по предложению президента России Владимира Путина для медиков, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19. С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.

«Эти врачи оказались вне мер поддержки, обещанных государством. Между тем они находятся на передовой борьбы с коронавирусом, от их компетентности и квалификации часто зависят жизнь и здоровье не только заболевшего человека, но и десятков других», — говорится в письме Титова.

В соответствии с постановлением правительства в апреле—июне выплаты должны получать медики, работающие с больными COVID-19:

врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;

средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;

младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

В соответствии с принятым Госдумой законом эти выплаты освобождены от НДФЛ. Однако участковые врачи, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник права на стимулирующие выплаты не получили, и Титов считает это «социальной несправедливостью».