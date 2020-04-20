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Пандемия коронавируса ,  
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Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей

Участковые врачи, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник права на стимулирующие выплаты не получили. Борис Титов считает это «социальной несправедливостью»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Участковые терапевты, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник также должны иметь право на получение стимулирующих выплат, введенных по предложению президента России Владимира Путина для медиков, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19. С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.

«Эти врачи оказались вне мер поддержки, обещанных государством. Между тем они находятся на передовой борьбы с коронавирусом, от их компетентности и квалификации часто зависят жизнь и здоровье не только заболевшего человека, но и десятков других», — говорится в письме Титова.

В соответствии с постановлением правительства в апреле—июне выплаты должны получать медики, работающие с больными COVID-19:

  • врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;
  • средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;
  • младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

В соответствии с принятым Госдумой законом эти выплаты освобождены от НДФЛ. Однако участковые врачи, врачи общей практики и врачи-специалисты поликлиник права на стимулирующие выплаты не получили, и Титов считает это «социальной несправедливостью».

Титов напомнил, что, в соответствии с рекомендациями Минздрава, любая ОРВИ рассматривается как потенциальное заражение коронавирусом. Таким образом, вся участковая служба терапевтов может столкнуться с инфекцией любой тяжести, отмечает Титов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным федерального оперативного штаба, к 20 апреля в России выявлено 47 121 случай заражения COVID-19, 3 446 человек признано излечившимися от болезни, 405 умерло.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, Борис Титов
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