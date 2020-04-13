Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19, говорится в опубликованном ведомством документе

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Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в опубликованных на сайте Минздрава временных методических рекомендациях «Лекарственная терапия ОРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19».

Необходимость такого подхода в документе, разработанном группой ведущих российских ученых и клиницистов, объясняется тем, что заболеваемость сезонными ОРВИ в России уже идет на спад, а число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 растет.

«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в рекомендациях.

Авторы документа отмечают, что выявить заражение COVID-19 можно путем исследования биоматериала, взятого из носоглотки больного, однако основания подозревать это заболевание дают обычные для многих ОРВИ симптомы — температура выше 37,5 °C в сочетании с