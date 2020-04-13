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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19, говорится в опубликованном ведомством документе
Фото: РИА Новости

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в опубликованных на сайте Минздрава временных методических рекомендациях «Лекарственная терапия ОРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19».

Необходимость такого подхода в документе, разработанном группой ведущих российских ученых и клиницистов, объясняется тем, что заболеваемость сезонными ОРВИ в России уже идет на спад, а число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 растет.

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«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в рекомендациях.

Авторы документа отмечают, что выявить заражение COVID-19 можно путем исследования биоматериала, взятого из носоглотки больного, однако основания подозревать это заболевание дают обычные для многих ОРВИ симптомы — температура выше 37,5 °C в сочетании с

  • сухим кашлем;
  • одышкой;
  • ощущением заложенности в грудной клетке;
  • болью в горле;
  • насморком и другими катаральными симптомами.

Учитывая высокое на ранней стадии заболевания сходство клинических проявлений COVID-19 и сезонных ОРВИ и возможность наличия у одного пациента сразу нескольких инфекций, авторы рекомендаций считают целесообразным использовать до окончательного подтверждения диагноза комбинированные схемы лечения, включающие как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и лекарства, активные в отношении вируса, вызывающего COVID-19 (хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин и т.д.).

«Лечение должно назначаться как можно раньше, при появлении первых симптомов заболевания без ожидания лабораторного подтверждения диагноза», — указано в документе.

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Авторы отмечают, что в связи с «отсутствием объективных доказательств эффективности» указанных ими препаратов при COVID-19 перед их назначением необходимо получить согласие самого пациента или его законного представителя.

Лечение в амбулаторных условиях авторы рекомендаций советуют проводить под строгим контролем врача, в случае появления признаков ухудшения нужно незамедлительно перевести пациента в стационар.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, коронавирус
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