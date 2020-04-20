Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Российским властям удалось, благодаря подготовке, притормозить развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что пик эпидемии еще впереди

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Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет. За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент также отметил, что необходимо сгладить пик эпидемии, который России еще только предстоит пройти.

«Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.