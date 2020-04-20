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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль заявил о регионах с недостаточной подготовкой к пандемии

Не все регионы страны оказались готовы к противодействию эпидемии, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Основные проблемы — недостаток мест в больницах, а также нехватка запасов защитных средств и оборудования
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

В России все еще остаются регионы, в которых не приняты достаточные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне неизвестно о каких-то выводах об избыточности или недостаточности. Но, по всей видимости, остаются регионы, где пока на недостаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, запасы необходимого оборудования, прежде всего аппаратов для искусственной вентиляции легких, и где пока нет достаточного резерва по количеству койкомест», — сказал Песков.

Он отметил, что во многих случаях это произошло в силу объективных причин. «Но там ведется очень интенсивная работа, и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», — заверил представитель Кремля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, Кремль
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