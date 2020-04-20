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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве

Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Меры самоизоляции и контроля, которые ввели власти Москвы, эффективны, поскольку позволяют сгладить интенсивность распространения коронавируса, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что те меры, которые принимаются — по разобщению, по самоизоляции, — они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко и, что очень важно, еще и поступление поступление тяжелых больных... Этот рост приостановлен», — сказал глава Минздрава.

Мурашко также отметил, что большую роль играет своевременное обращение пациентов к врачу: у них «исходы и прогноз значительно лучше, чем [у тех], которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и ждали, что завтра станет получше».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Режим повышенной готовности был введен в столице 5 марта, а с 16 марта последовало значительное ужесточение с запретом массовых мероприятий, закрытием школ, магазинов и предприятий.

С 15 апреля в Москве введен режим передвижения по электронным пропускам. С 22 апреля эта система станет автоматизированной, в ней будут использоваться карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты москвичей. В пресс-службе столичного дептранса уточнили, что автоматизированная система будет вводиться поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро станут проводить не полицейские, а контролеры.

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По данным за 19 апреля, за сутки в Москве было зафиксировано 28 смертей после заражения коронавирусом, всего в столице с начала пандемии отмечено 204 летальных исхода. По данным оперативного штаба, это пациенты в возрасте от 44 до 98 лет, у большинства были сопутствующие заболевания: гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких. Всего в Москве зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом. 

Теги: коронавирус, Минздрав, Москва
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