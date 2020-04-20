Глава Минздрава заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве

Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

Михаил Мурашко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Меры самоизоляции и контроля, которые ввели власти Москвы, эффективны, поскольку позволяют сгладить интенсивность распространения коронавируса, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что те меры, которые принимаются — по разобщению, по самоизоляции, — они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко и, что очень важно, еще и поступление поступление тяжелых больных... Этот рост приостановлен», — сказал глава Минздрава.

Мурашко также отметил, что большую роль играет своевременное обращение пациентов к врачу: у них «исходы и прогноз значительно лучше, чем [у тех], которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и ждали, что завтра станет получше».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Режим повышенной готовности был введен в столице 5 марта, а с 16 марта последовало значительное ужесточение с запретом массовых мероприятий, закрытием школ, магазинов и предприятий.