Число пострадавших при атаке дронов на Саратовскую область выросло до 10

В Саратовской области продолжает расти число пострадавших при ударе беспилотников. В ночь на 20 марта регион подвергся самой массированной атаке — было уничтожено 54 БПЛА

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В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Губернатор Роман Бусаргин ранее говорил о двух раненых.

В ночь на 20 марта над Саратовской областью были уничтожены 54 украинских беспилотника. Глава региона назвал атаку на Саратов и Энгельс самой массированной за все время. В Энгельсском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

«На данный момент известно о десяти пострадавших после атаки БПЛА», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Саратовской области.

После ночной атаки произошло возгорание на территории военного аэродрома в Энгельсе. Была объявлена эвакуация жителей близлежащих СНТ «Малинки» и «Детский санаторий». В самом Энгельсе были повреждены около 30 частных и дачных домов, два детских сада и школа, а также городская клиническая больница. На верхних этажах здания были выбиты окна.

Всего, по данным Минобороны, ночью силами ПВО были сбиты 132 украинских дрона. Помимо Саратовской области атакам подверглись Воронежская, Ростовская, Курская и Липецкая области, а также Крым.