 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших при атаке дронов на Саратовскую область выросло до 10

Сюжет
Военная операция на Украине
В Саратовской области продолжает расти число пострадавших при ударе беспилотников. В ночь на 20 марта регион подвергся самой массированной атаке — было уничтожено 54 БПЛА
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Губернатор Роман Бусаргин ранее говорил о двух раненых.

В ночь на 20 марта над Саратовской областью были уничтожены 54 украинских беспилотника. Глава региона назвал атаку на Саратов и Энгельс самой массированной за все время. В Энгельсском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

«На данный момент известно о десяти пострадавших после атаки БПЛА», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Саратовской области.

Минобороны сообщило о перехвате 132 дронов за ночь
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

После ночной атаки произошло возгорание на территории военного аэродрома в Энгельсе. Была объявлена эвакуация жителей близлежащих СНТ «Малинки» и «Детский санаторий». В самом Энгельсе были повреждены около 30 частных и дачных домов, два детских сада и школа, а также городская клиническая больница. На верхних этажах здания были выбиты окна.

Всего, по данным Минобороны, ночью силами ПВО были сбиты 132 украинских дрона. Помимо Саратовской области атакам подверглись Воронежская, Ростовская, Курская и Липецкая области, а также Крым.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Саратовская область беспилотники
Материалы по теме
МЧС предупредило об угрозе взрывов в местах падения дронов под Энгельсом
Политика
В Саратовской области при атаке дронов пострадали два человека
Политика
В Саратовской области при атаке дронов пострадала женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
ХАМАС выпустил три ракеты по Тель-АвивуПолитика, 15:30
ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за деньБизнес, 15:22
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь разПолитика, 15:18
Владелец «Перекрестка» откажется от «лотков с «Мимозой» в магазинахБизнес, 15:14
Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании главой Костромской областиПолитика, 15:13
Росреестр отчитался, где россияне чаще оформляли договоры аренды землиНедвижимость, 15:10
СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в КраснодареОбщество, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На «Предпринимательском классе» расскажут, как технологии меняют бизнесОтрасли, 15:07
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 15:06
Вторая страна предложила Трампу обменять ископаемые на военную помощьПолитика, 15:04
В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и СШАПолитика, 15:03
Как понять, что партнер хочет присвоить бизнесPro, 14:56
На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»Политика, 14:53
Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторовИнвестиции, 14:53