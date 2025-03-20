В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 54 беспилотников над Саратовской областью за ночь. В результате атаки пострадали как минимум два человека, повреждены дома и соцучреждения, ведется эвакуация нескольких СНТ

Фото: leonovmg / Telegram

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, сообщил глава муниципального образования Максим Леонов.

Леонов добавил, что муниципальная комиссия начнет объезд адресов с целью зафиксировать повреждения и размер ущерба для оказания материальной помощи жителям.

Губернатор Роман Бусаргин ранее сообщал, что после атаки началось возгорание на территории военного аэродрома в Энгельсе. После этого началась эвакуация жителей близлежащих СНТ «Малинки» и «Детский санаторий».

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

В результате атаки беспилотников пострадали как минимум два человека, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов, больница, два детских сада и школа.

В аэропортах Саратова и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, их сняли в 10:00 мск.