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Военная операция на Украине ,  
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В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов

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Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении 54 беспилотников над Саратовской областью за ночь. В результате атаки пострадали как минимум два человека, повреждены дома и соцучреждения, ведется эвакуация нескольких СНТ
Фото: leonovmg / Telegram
Фото: leonovmg / Telegram

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, сообщил глава муниципального образования Максим Леонов.

Леонов добавил, что муниципальная комиссия начнет объезд адресов с целью зафиксировать повреждения и размер ущерба для оказания материальной помощи жителям.

Губернатор Роман Бусаргин ранее сообщал, что после атаки началось возгорание на территории военного аэродрома в Энгельсе. После этого началась эвакуация жителей близлежащих СНТ «Малинки» и «Детский санаторий».

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

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В результате атаки беспилотников пострадали как минимум два человека, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов, больница, два детских сада и школа.

В аэропортах Саратова и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, их сняли в 10:00 мск.

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Иван Сало
Саратовская область дроны ЧС
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