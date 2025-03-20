После атаки дронов под Энгельсом начали эвакуировать жителей СНТ

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В Энгельсском районе Саратовской области проводится эвакуация жителей СНТ «Малинки» и «Детский санаторий», сообщил глава муниципального образования Максим Леонов.

Леонов добавил, что представители администрации также собирают информацию о нанесенных социальным учреждениям повреждениях.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Глава региона Роман Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

В результате атаки пострадали как минимум два человека, началось возгорание на территории аэродрома в Энгельсе, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, больница, два детских сада и школа. Аэропорты Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.