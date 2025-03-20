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Военная операция на Украине ,  
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После атаки дронов под Энгельсом начали эвакуировать жителей СНТ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: leonovmg / Telegram
Фото: leonovmg / Telegram

В Энгельсском районе Саратовской области проводится эвакуация жителей СНТ «Малинки» и «Детский санаторий», сообщил глава муниципального образования Максим Леонов.

Леонов добавил, что представители администрации также собирают информацию о нанесенных социальным учреждениям повреждениях.

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Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Глава региона Роман Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

В результате атаки пострадали как минимум два человека, началось возгорание на территории аэродрома в Энгельсе, были повреждены не менее 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, больница, два детских сада и школа. Аэропорты Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

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Энгельс Саратовская область дроны эвакуация
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