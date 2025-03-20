 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Папа римский вернулся к работе несмотря на лечение от пневмонии

Ватикан заявил о возврате Франциска к работе и службам и частичном отказе от ИВЛ

Папа римский Франциск, который по-прежнему проходит лечение от пневмонии, постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает Vatican News.

День Франциск провел за молитвами и «небольшой работой», параллельно он продолжал терапию. В Ватикане также рассказали, что понтифик утром 19 марта, когда католики отмечают торжество Святого Иосифа, отслужил мессу.

«Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась», — говорится в сообщении.

Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы Франциска
Общество
Обстановка у больницы Джемелли в Риме, где Папа Римский Франциск проходит лечение

Кроме того прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии продолжается, отметили в пресс-службе Святого престола.

По словам врачей, легочная инфекция у папы римского находится под контролем, хотя ее последствия еще не полностью устранены. Его анализы в норме, а лихорадки нет.

Понтифик проходит лечение в римской больнице имени Агостино Джемелли. Врачи регулярно уведомляют о его состоянии. Франциска госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию.

В начале марта пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние понтифика стабильное и начало улучшаться. За период нахождения в больнице у него случались обострения состояния. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.

Материал дополняется

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Папа римский Франциск пневмония лечение Ватикан
Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
Материалы по теме
Ватикан впервые после госпитализации папы римского опубликовал его фото
Общество
В Ватикане сообщили об улучшении состояния папы римского
Общество
Папе римскому снова понадобилась ИВЛ после улучшения состояния
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Белый дом анонсировал указ Трампа о закрытии Минобразования СШАПолитика, 06:04
Над Воронежской областью сбили около 40 дроновПолитика, 05:52
Российский дипломат назвала неприемлемой заморозку конфликта на УкраинеПолитика, 05:48
В Саратовской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 05:26
В Хабаровском крае суд дал подполковнику запаса 13 лет за госизменуПолитика, 05:18
Папа римский вернулся к работе несмотря на лечение от пневмонииОбщество, 05:00
ЦАХАЛ возобновила наземную операцию в секторе ГазаПолитика, 04:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Центральной РоссииОбщество, 04:26
Трамп нажал на «красную кнопку» в Овальном кабинете и объяснил, зачемПолитика, 04:20
Белоусов рассказал о новых вооружениях российского подводного флотаПолитика, 04:08
Средний чек заграничных туров россиян за три года вырос на 44%Общество, 04:00
В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причалаОбщество, 03:40
Зеленский подтвердил обсуждение с Трампом судьбы Запорожской АЭСПолитика, 03:19
Белый дом обвинил Байдена в убийстве 8 млн куриц и «яичном кризисе»Политика, 03:13