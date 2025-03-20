Ватикан заявил о возврате Франциска к работе и службам и частичном отказе от ИВЛ

Папа римский вернулся к работе несмотря на лечение от пневмонии

Папа римский Франциск, который по-прежнему проходит лечение от пневмонии, постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает Vatican News.

День Франциск провел за молитвами и «небольшой работой», параллельно он продолжал терапию. В Ватикане также рассказали, что понтифик утром 19 марта, когда католики отмечают торжество Святого Иосифа, отслужил мессу.

«Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась», — говорится в сообщении.

Кроме того прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии продолжается, отметили в пресс-службе Святого престола.

По словам врачей, легочная инфекция у папы римского находится под контролем, хотя ее последствия еще не полностью устранены. Его анализы в норме, а лихорадки нет.

Понтифик проходит лечение в римской больнице имени Агостино Джемелли. Врачи регулярно уведомляют о его состоянии. Франциска госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию.

В начале марта пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние понтифика стабильное и начало улучшаться. За период нахождения в больнице у него случались обострения состояния. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.

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