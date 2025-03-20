Папа римский вернулся к работе несмотря на лечение от пневмонии
Папа римский Франциск, который по-прежнему проходит лечение от пневмонии, постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает Vatican News.
День Франциск провел за молитвами и «небольшой работой», параллельно он продолжал терапию. В Ватикане также рассказали, что понтифик утром 19 марта, когда католики отмечают торжество Святого Иосифа, отслужил мессу.
«Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась», — говорится в сообщении.
Кроме того прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии продолжается, отметили в пресс-службе Святого престола.
По словам врачей, легочная инфекция у папы римского находится под контролем, хотя ее последствия еще не полностью устранены. Его анализы в норме, а лихорадки нет.
Понтифик проходит лечение в римской больнице имени Агостино Джемелли. Врачи регулярно уведомляют о его состоянии. Франциска госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию.
В начале марта пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние понтифика стабильное и начало улучшаться. За период нахождения в больнице у него случались обострения состояния. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.
Материал дополняется
Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности
Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»
Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»
Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России
Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией
В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов